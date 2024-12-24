¡ÖÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô¤Þ¤ÇÃÆ³¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×ÍûºßÌÀ¤Î¡ÈË½Áö¡É¤ò·Ù¹ð¤¹¤ë´Ú¹ñÌîÅÞÂåÉ½
´Ú¹ñ¤ÎÌîÅÞ¡Ö¿·Ì¤ÍèÌ±¼çÅÞ¡×¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óÂåÉ½¤¬¡¢ºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤¬¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹ÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô¤ÎÃÆ³¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤Ï¥Ï¥ó¸¢¸ÂÂå¹Ô¤òÃÆ³¯¤¹¤ë¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¸¢¸ÂÂå¹Ô¤Þ¤ÇÃÆ³¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛÍûºßÌÀ¡¢¼¡´üÂçÅýÎÎ¸õÊä¤ÇÃÇ¥È¥Ä1°Ì¤Î»Ù»ýÎ¨
¥Á¥ç¥óÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²áµî2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÌµÇ½¤È¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿Õú¼â±ÙÀ¯¸¢¤Î¼óÁê¤òÌ³¤á¤¿¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¸¢¸ÂÂå¹Ô¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ÕúÀ¯¸¢¤Î²á¤Á¤Ë¶¦Æ±ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥óÂåÉ½¤Ï¡ÖÆâÍðÆÃ¸¡¤È¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡ÊÂçÅýÎÎÉ×¿Í¡ËÆÃ¸¡¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¡Ê¸øÁÜ½è¡Ë¡¢¸¡»¡¡¢·Ù»¡¤¬¶¥Áè¤È¶¨ÎÏ¤ÎÃæ¤Ç·ã¤·¤¯ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÆÃ¸¡¤âÕú¼â±ÙÃÆ³¯¤¬´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢ÆÃ¸¡¤ò¼Â»Ü¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆâÍðÆÃ¸¡¤È¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÆÃ¸¡¤Ï¤â¤Ï¤ä»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö·ÐºÑ´íµ¡¤ä´Ú¡¦ÊÆ¶¨ÎÏ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ç¡¢¹ñÀ¯¤Î°ÂÄê¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢»ö¼Â¾å³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÌµÍÑ¤Ëº®Íð¤òÀú¤ê¡¢·ÐºÑÉÔ°Â¤òÁýÂç¤µ¤»¤ëÍýÍ³¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤à¤·¤íº®Íð¤ÈÉÔ°Â¤ò¤µ¤é¤ËÀú¤ê¡¢Áá´üÂçÅýÎÎÁªµó¤òÍ¶Æ³¤·¤ÆÌÈÀÕ¤ÈÀ¯¸¢Ã¥¼è¤Ë¤Î¤ß¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤òÊú¤¯¤Ë½½Ê¬¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¹ñÀ¯°ÂÄê¶¨µÄÂÎ¤òÀèÀ©Åª¤ËÄó°Æ¤·¤¿ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡¿¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡ËÂåÉ½¤¬¡¢¹ñÀ¯¤Îº®Íð¤ò½õÄ¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÔ°Â¤ò°ú¤µ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°Õ¿Þ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«µ¿Ç°¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¹ñÆâ³°¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ëº®Íð¤òÁýÂç¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿Ç°¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤â¤³¤Îº®Íð¤ÈÆâÍð¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÀÕÇ¤¤«¤é·è¤·¤ÆÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤ÈÀ¯¼£³¦¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¹ñÀ¯¤Î°ÂÄê¤òºÇÍ¥ÀèÌÜÉ¸¤È¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î·ÐºÑÅªÈï³²¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñÌ±¤ËÀÕÇ¤¤¢¤ë»Ñ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë