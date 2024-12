『放送100年！カバーズ名曲LIVE スペシャル』放送決定！トークゲストにBARBEE BOYSいまみちともたか＆杏子ら

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■NHK BSの音楽番組『The Covers』が、総合テレビで届けるカバーズ・スペシャルの第11弾!

NHK BSの音楽番組『The Covers』が、総合テレビで届けるカバーズスペシャルの第11弾『放送100年!カバーズ名曲LIVE スペシャル(仮)』が2025年1月16日に放送される。

2025年3月に迎える“放送100年”を目前に控えた今回は、番組が11年にわたり放送してきた“カバー曲の祭典”『カバーズフェス』でのライブパフォーマンスから、放送史に刻まれる名演、名曲カバーをたっぷりとオンエアする。

トークゲストとして、歴代の『カバーズフェス』ゆかりのアーティストたちが登場。2024年、広島県福山市から贈る『ウインターロックフェス』(12月29日22時30分からNHK BSで放送)に出演し、日本のロックをテレビ&お茶の間に広げた立役者・世良公則。

2018年のNHKホールフェスに出演での再結成が大きな話題を呼び、デビュー40周年のBARBEE BOYSから、いまみちともたかと、ソロシンガーとして名曲カバーにも造詣の深い杏子が激レア出演。

そして、2016年と2020年の『カバーズフェス@NHKホール』に出演し、ユーミンや井上陽水など、数々のヒットソングをカバーしてきた秦基博が登場。

世代やジャンルを超えたアーティストが、「名曲喫茶」さながらに集い、名曲・名演を一緒に楽しみながら日本の音楽史やその魅力を語り合う。

2025年3月で100年を迎える放送史とともに、繁栄してきた日本の音楽。歌謡曲からロック、フォーク、ニューミュージック、そして J-POP まで、時代を象徴する名曲をたっぷりと届ける。あの日あのとき、テレビから聴こえた歌…。2025年新年の幕開けに、思い出のヒットソングを楽しもう。

この日1月16日は「カバーズ DAY」。堺正章が“生涯最後のバンド”として結成した堺正章 to MAGNETSがテレビ初お披露目となるNHK BS『カバーズ』が21時30分から放送され、その直後にNHK総合で『放送100年!カバーズ名曲LIVE スペシャル』がオンエアされる。

1月16日は、BSから総合へ横断で、ぜひ『カバーズ』を楽しもう。

番組情報

NHK総合『放送100年!カバーズ名曲LIVE スペシャル(仮)』

[2025年]

01/16(木)22:00~22:45

再放送:01/20(月)23:50~24:35

MC:リリー・フランキー 上白石萌歌

トークゲスト:いまみちともたか 杏子 世良公則 秦基博(五十音順)

NHK BS 『The Covers 新春レジェンド・ロック SP』

MC:リリー・フランキー 上白石萌歌

カバーズゲスト: 堺正章 to MAGNETS(堺正章、ミッキー吉野、シシド・カフカ)

トリビュートゲスト:トータス松本、真心ブラザーズ

【第1夜】堺正章とザ・スパイダース

[2025年]

01/05(日)22:50~23:19 ※4K先行放送(BSプレミアム 4K)

01/09(木)21:30~21:59 ※本放送予定(NHK BS)

<曲目>

堺正章 to MAGNETS 「モンキー・マジック」(ゴダイゴ/1978年)

堺正章 to MAGNETS with トータス松本・真心ブラザーズSPコラボ「バン・バン・バン」 (ザ・スパイダース/1967年)

【第2夜】ザ・ビートルズ&ゴダイゴ~

[2025年]

01/12(日)22:50~23:19 ※4K先行放送:(BSプレミアム 4K)

01/16(木)21:30~21:59 ※本放送予定(NHK BS)

<曲目>

堺正章 to MAGNETS 「ツイスト・アンド・シャウト」 (ザ・ビートルズ/1963年)

堺正章 to MAGNETS 「別れの朝」 (ペドロ&カプリシャス/1971年)

『The Covers』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/thecovers/ts/KXRV2Q744Y/