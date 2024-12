◆米倉涼子、サンタ帽姿公開

【モデルプレス=2024/12/24】女優の米倉涼子が24日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。米倉は「Happy Holidays and all the best to you in the year to come!(楽しい休日をお過ごしください。そして、これからの1年があなたにとって素晴らしい年になりますように)」とメッセージを添え、写真を公開。クリスマスイブということで、サンタクロースの帽子を被り、シースルーのラメ素材が印象的なミニ丈ワンピースを着こなし、美しい脚を披露した。この投稿にファンからは「美しすぎる」「素敵な写真ありがとうございます!」「憧れのスタイル」と反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】