¼«¸ÊºÇÂ¿6ÆÀÅÀ¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤ÜËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×º°ÌîÏÂÌé¤¬¤¢¤¨¤Æµó¤²¤¿¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¡Ú¥¢¥Ó¥¹¥ÑÀï»Î¤Î¼«¸Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡Û
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ç12°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡£4»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥¯¥é¥Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢11»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¤â¤¬¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î1Ç¯¤ò¤É¤¦¾Ê¤ß¤ë¤«¡£ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ï¹¶·â¤ÎÍ×¤òÃ´¤Ã¤¿MFº°ÌîÏÂÌéÁª¼ê¡Ê27¡Ë¡£¡Ê¿ï»þ·ÇºÜ¡Ë
¡¡¢¡¡¡¢¡¡¡¢¡
¡¡º°Ìî¤ÎÎ¾Â¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·åÆÀÅÀ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î»³´ßÍ´Ìé¤¬Ì¾¸Å²°¤Ø°ÜÀÒ¡£ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿Ê¡²¬¤Î¹¶·â¤ÎÍ×¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇºÇ¸å¤ÎºÓÇÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿11·î30Æü¡¢±ºÏÂÀï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í×½ê¤Ç·è¤á¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î6ÆÀÅÀ¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿·Á¤À¤¬¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤Ü¡¢»î¹ç¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö±ºÏÂÀï¤â¥´¡¼¥ë¤Ï·è¤á¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¦1ÅÀ·è¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¨¤ë²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ëè»î¹ç¤Á¤ã¤ó¤È¸«ÊÖ¤·¤¿¤é½¤ÀµÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎµþÅÔÀï¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£5·î11Æü¤ÎÂè13Àá¡£2¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾7Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é´äºêÍª¿Í¤¬¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢º¸Â¤ÇÄ¾ÀÜ¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò¤¿¤¿¤¤³¤ó¤À¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥×¥ì¡¼¤â·ë¹½ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¹½ÎÉ¤¤¥¯¥í¥¹¤â¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¡£ËþÂ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤ó1Ç¯´Ö¤Ç¤â1»î¹ç¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡º°Ìî¤ÎÃæ¤ÇËþÂ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤«¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤°¤é¤¤¤¸¤ãËþÂ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥´¡¼¥ë¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ15°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢6ÆÀÅÀ¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¡£ÍèÇ¯¤Ï¡Ö¤»¤á¤Æ10¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»Ö¤¹¡£¶âÌÀµ±¿·´ÆÆÄ¤ËÊÑ¤ï¤ëÍèÇ¯¤Ï¹¶·â¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¿Ê¬ÆÀÅÀ¤â¥¢¥·¥¹¥È¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»ÅÎ±¤á¤¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÀºÅÙ¤ò¹â¤á¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë»î¹ç¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë