ÅÁÀâ¤Î¥ª¥«¥ë¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¶ÛµÞ¸¡¾Ú¡ª¡×ºÇ½ª²ó¡¡»³¸ýÉÒÂÀÏº»á¤é½Ð±é¼Ô¤¬à°ä¸Àá
¡¡£²£°£±£²Ç¯¤«¤é£±£²Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿£Ã£Ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼·à¾ì¤Î¿Íµ¤¥ª¥«¥ë¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¶ÛµÞ¸¡¾Ú¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬Ç¯Ëö¤Î¡Ö¶ÛµÞ¸¡¾Ú¡ªÂè£¸²ó¹ÈÇò¥ª¥«¥ë¥È¹çÀï¡Á£²£°£²£´¡¡°ä¸À¡Á¡×¡Ê£²£·Æü¸á¸å£±£°»þ£µ£µÊ¬¡Á¡Ë¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶ÛµÞ¸¡¾Ú¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´£²£·ËÜ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡Ê£±ËÜ¤ÏÈÖ³°ÊÔ¡Ë¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¤È¤·¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥«¥ë¥È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¹ÈÇò¥ª¥«¥ë¥È¹çÀï¡×¤ÏÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥«¥ë¥È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬¹ÈÇò£²¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Ì¤Íè¤Î¾ðÊó¤òÀè¼è¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢¤½¤Î¾×·âÅÙ¤Ç»óÍº¤ò·è¤¹¤ëÈÖÁÈ¤À¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢£¸·î¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤¬Å¬Àµ¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤¿¾å¤ÇºÇ½ª²ó¤òºî¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡¢À©ºîÈñ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ£²£µ£°Ëü±ß¤Î»Ù±ç¤òÊç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢£¸£°£°Ëü±ß°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀèÆü¡¢¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÇòÁÈ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥ª¥«¥ë¥È³¦¤Î¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î»³¸ýÉÒÂÀÏº»á¡¢£Õ£Í£Á¸¦µæ²È¤ÎÃæÂô·ò»á¡¢¥ª¥«¥ë¥È·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Ï¤ä¤»¤ä¤¹¤Ò¤í»á¡£¹ÈÁÈ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤ÎÈôÄ»¾¼Íº»á¡¢¼öÊª¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÄÃæ½Ó¹Ô»á¡¢¥ª¥«¥ë¥È¸¦µæ²È¤ÎµÈÅÄÍªµ°»á¡£»Ê²ñ¤Ï°ï¸«ÂÀÏº¡£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÂçÄÐ¥±¥ó¥Â¡£¿³ºº°÷¤Ï¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¿É»À¤Ê¤á»Ò»á¡£°ìÈÌ¿³ºº°÷ÂåÉ½¤Ï²øÃÌ»Õ¤Î¤Ï¤ª¤Þ¤ê¤³»á¡£
¡¡¤½¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¶ÛµÞ¸¡¾Ú¡ª¡×¤ËºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éËü´¶¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄÌ¾ï±¿Å¾¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÂô»á¤Ï¡Ö¤³¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ¡¢¡Ø¶ÛµÞ¸¡¾Ú¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÊª¤ÎÈôÄ»¤µ¤ó¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡Ø¥ª¥«¥ë¥È»°½Æ»Î¡Ù¤È¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤ÎÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ï¤ä¤»»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¥ª¥«¥ë¥È¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø¥ª¥«¥ë¥È¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡Ù¤Ã¤Æ´ë²è¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈôÄ»»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÊÄÅ¹¥»¡¼¥ë¤ò²¿½½Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½ª²ó¥Ñ¡¼¥È£²¡¢ºÇ½ª²ó¥Ñ¡¼¥È£³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¡Ø¶ÛµÞ¸¡¾Ú¡ª¡Ù¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ»á¤Ï¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤È¤«ÈôÄ»¤µ¤ó¤È¤«¡¢ÂçÊª¤Î¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¶ÛµÞ¸¡¾Ú¡ª¡Ù¤Ïµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²¿¤«ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ª¥«¥ë¥È¤ò¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¡¢ÌÌÇò¤¯¡¢¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£ºÇ½ª²ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº¾µ½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ø¥·¥ó¡¦¶ÛµÞ¸¡¾Ú¡ª¡Ù¤È¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ï¸«¤Ï¡ÖËè²ó¼ýÏ¿¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃÎ¼±¤Ï°û¤ß¤ÎÀÊ¤ÇÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤ÏÂÎ°é²ñ·Ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯³Ø¹»¤Ç¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¶ÛµÞ¸¡¾Ú¡ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥ª¥«¥ë¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÄÐ¤Ï¡Ö¥ª¥«¥ë¥È¤òÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤»¤º¡¢¤¿¤ÀÌÌÇò¤¬¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÌµÀÕÇ¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬¥¦¥±¤Æ£±£²Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤âËÍ¤â¥ª¥«¥ë¥È¤òÌµÀÕÇ¤¤ËÌÌÇò¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥«¥ë¥È³¦¤ÎÂç¿ÎÅÄ¸üÅª¤Ë¥·¥ì¤Ã¤ÈÉü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¿É»À¤Ê¤á»Ò»á¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥ª¥«¥ë¥È³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºâÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç£±£°Ëü±ß¤ò½Ð»ñ¤·¡Ö¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ½Ð±é¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡¢¤Ï¤ª¤Þ¤ê¤³»á¤Ï¡Ö²øÃÌ»Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤ÆÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢£±£°Ëü±ß½Ð¤·¤Æ¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¢µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£