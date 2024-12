BABYMETALが、12月11日(水)にBlu-ray & DVDとして発売した、ワールドツアーの締め括りとなった自身初の沖縄公演「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43」の模様を収めたライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』をiTunesコンサートフィルムで12月25日(水)より配信開始することを発表した。

2023年〜2024年にかけて世界25カ国を巡り、通算98公演、フェスやゲストアクト出演を除くヘッドラインツアーの総動員数が28万人を超える自身最大規模のワールドツアーを行ったBABYMETAL。2024年3月23日(土)、24日(日)に沖縄コンベンションセンター展示棟で開催された、このワールドツアーの締め括りとなった自身初の沖縄公演「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43」の模様を収めたライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』は、広がりのあるワイド画面のシネスコサイズと臨場感あふれる音響により、まるでライブ会場にいるかのような錯覚を感じることができる映画として、2024年8月23日(金)より全国の映画館で公開された作品。多彩な楽曲、唯一無二の世界観、ツアーファイナルならではの演出、そしてワールドツアーでさらなる進化を遂げたBABYMETALの圧倒的なパフォーマンス、そのすべてを体感できBABYMETAL初のライブムービーである。ライブの臨場感と迫力溢れる映像を収録した永久保存版となっている。<リリース情報>BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIEiTunesコンサートフィルム12月25日(水)配信開始https://itunes.apple.com/jp/movie/id1780530124?l=ja&ls=1BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com