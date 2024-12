Stray Kidsが、全世界のアーティスト史上初となる、米「ビルボード200」での6作連続初登場1位という快挙を達成した。12月13日(金)に発売したアルバム、SKZHOP HIPTAPE『合 (HOP)』が、発売初週に米国で約18万7000枚を売り上げ、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」にて1位を記録(12月28日付)。「ビルボード200」において、6作連続初登場1位を記録したアーティストは、全世界のアーティスト史上初の快挙となった。1956年に「ビルボード200」のチャートが始まって以来、69年の歴史上初の偉業となる。さらにStray Kidsは、今回の記録で、2000年代に「ビルボード200」チャートで最も多く1位を獲得したアーティストとなり、BTS、Linkin Park、Dave Matthews Bandと肩を並べた。

SKZHOP HIPTAPE『合 (HOP)』は、他にも、ワールドワイド·アイチューンズ·アルバム·チャートでの1位をはじめ、日本、ブラジルなど世界28の国・地域のiTunesトップ·アルバム·チャートでも1位を記録。さらに、リード曲「Walkin On Water」は、メキシコ、チリなど世界25の国・地域のiTunesトップソングチャート1位に。MVでもYouTubeミュージックビデオトレンドワールドワイドにて1位を記録している。また、12月12日(木)に開催された「2024ビルボードミュージックアワード」でトップグローバルK-POPアーティスト部門を受賞。米国3大音楽授賞式の一つである「ビルボードミュージックアワード」にて、2年連続受賞したアーティストとなった。12月13日(金)に発表された、米ビルボード年間(Year End)チャートのトップアルバムセールス部門で『楽-STAR (ROCK-STAR)』が、K-POPアーティストトップの4位を記録、『ATE』が9位を記録している。全世界32の国・地域にて48公演におよぶ”自身最大規模”のワールドツアー「Stray Kids World Tour」を開催中のStray Kids。日本公演は6公演で31万人5000人を動員し、話題を集めたばかり。2025年3月からは、南米、北米、そしてヨーロッパの大規模スタジアムを巡る予定。<リリース情報>Stray KidsSKZHOP HIPTAPE『合 (HOP)』https://straykids.lnk.to/44l5ovStray KidsJAPAN 2nd Album『GIANT』2024年11月13日(水)発売https://straykids.lnk.to/71NQ48=収録曲1. GIANT2. Chk Chk Boom -Japanese ver.-3. NIGHT (TVアニメ 『神之塔 -Tower of God- 工房戦』 オープニングテーマ)4. Falling Up (TVアニメ 『神之塔 -Tower of God- 工房戦』 エンディングテーマ)5. WHY? (フジテレビ系木曜劇場『Re:リベンジ-欲望の果てに-』主題歌)6. Saiyan7. 愛をくれたのに、なぜ8. Christmas Love9. NIGHT -English ver.- (TVアニメ 『神之塔 -Tower of God- 工房戦』 オープニングテーマ)10. Falling Up -English ver.- (TVアニメ 『神之塔 -Tower of God- 工房戦』 エンディングテーマ)11. Christmas Love (Instrumental) ※FC限定盤のみ収録JAPAN Official Site https://www.straykidsjapan.com