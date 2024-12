俳優の米倉涼子(49)が24日、自身のインスタグラムを更新。サンタ帽×ミニスカコーデを公開した。クリスマスイブであるこの日、米倉は「Happy Holidays and all the best to you in the year to come!」とファンに向けてメッセージ。投稿したのはサンタクロースの帽子をかぶった自身の写真で、ホリデー感あふれるきらびやかな黒のミニドレスをまとっている。サンタにプチ仮装した姿に、ファンからは「宇宙一可愛いサンタ」「きゃーー!!よねサンタさん!!!かわいすぎる」「キラッキラよねさん眩しいです」「ドレス似合いすぎです!」など、絶賛や歓喜の声が寄せられた。