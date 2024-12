山崎育三郎、全国ツアー2024『THE HANDSOME』収録のLIVE Blu-rayリリース決定！ティザー映像公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■山崎育三郎とバンマス宗本康兵がツアーを振り返る副音声も収録!

山崎育三郎が、9月11日に東京ガーデンシアターにて開催した『全国TOUR 2024 「THE HANDSOME」』ツアーファイナルの模様を収録したBlu-ray映像作品が、2025年3月5日にリリースされることが決定した。

本ツアーは、6年ぶりのオリジナルアルバム『The Handsome』を引っ提げて5月から行われ、全国27ヵ所30公演をまわり6万人を総動員した。

ライブは2部構成で、1部は『The Handsome』の楽曲をまるで短編ミュージカルを観ているかのような構成で披露し、2部はミュージカル・カバー楽曲など山崎育三郎ベストを詰め込んだ内容となっている。

本作にはツアーファイナル公演の様子がほぼノーカットで収録され、ドキュメントムービーと合わせて約3時間の作品となる。山崎育三郎とバンマスを務めた宗本康兵による、ツアーを振り返る副音声の収録もされる。

リリース情報

2025.03.05 ON SALE

Blu-ray『山崎育三郎 全国TOUR 2024 「THE HANDSOME」』

<収録曲>

■山崎育三郎 全国TOUR 2024 『THE HANDSOME』2024.09.11@東京ガーデンシアター

01. 神に生かされた俺

02. Witch GAME

03. Handsome Voice1

04. メロディの続きを

05. Land of covenant

06. dammit

07. 光のない方へ

08. Handsome Voice2

09. LIKE、重ねていく

10. Handsome boy

11. Congratulations

12. I LAND

13. 君は薔薇より美しい

14. にじ

15. 裏切らない

16. 僕こそ音楽

17. For Good

18. 美女と野獣~ひそかな夢

19. 栄冠は君に輝く

20 .誰が為

21. いのちの理由

22. 君に伝えたいこと

23. め組のひと

24. 千年トラベラー

25. 僕のヒロインになってくれませんか?

26. On Your Side

~ENCORE~

27. クランクアップ

28. Keep in touch

■『THE HANDSOME』 TOUR FINAL DOCUMENT MOVIE

山崎育三郎 OFFICIAL SITE

https://www.ken-on.co.jp/1936/