国内外の音楽業界で活躍する田中知之に聞いた、2024年のナンバーワン！ 京都の名店の「子豚の丸焼き」とは？

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。国内外問わず、音楽業界で活躍する田中知之(FPM)さんをうならせた「子豚の丸焼き」とは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は国内外問わず、音楽業界で活躍する田中知之(FPM)さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

田中知之(FPM)

DJ/プロデューサーとして国内外で活躍。FPM名義で8枚のオリジナルアルバムをリリースする他、多数のアーティストの楽曲プロデュース、100曲以上のRemixも手掛け、東京2020オリンピック開閉会式、パラリンピック開会式では音楽監督を務めた。食通としても知られ、DJツアーで培った全国各地を網羅する情報量の多さから、各界著名人からの信頼も厚い。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店の一品を教えてください

A. 「仁修樓」の「子豚の丸焼き」です

「コース」33,000円〜(価格、内容はシーズンや仕入れ状況により変動) 出典:pateknautilus40さん

私が生まれ育った京都市の北のエリアにある話題の中華料理店。今年ようやく初訪が叶った。タイミングがよければコースの一品として食べることができる“子豚の丸焼き”は、古来のご馳走の代名詞。中華料理ゆえ、北京ダックと同様にしてそのパリパリ皮をいただくわけだが、徐々に飴色に焼き上がっていく見た目のインパクトも含めて本年度最高の食体験となった。

外観 写真:お店から

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「QUOI」の「クロワッサン」450円です

「クロワッサン」450円 出典:みるみんくさん

<店舗情報>◆仁修樓住所 : 京都府京都市北区紫竹北栗栖町2-12TEL : 075-366-8843



大阪を代表するイノベーティブ・レストランの「La Cime」がお店のすぐ近くにオープンさせたブーランジェリー。こちらのクロワッサンはとにかく軽快でおいしい。初めて食べた時「もうパリに行く必要ないかも」とやや大げさに私はコメントを残した。実際に訪店直後にパリに行ったのだけど、オリンピック開催中のバカンス期間だったため、お目当てのパン屋が軒並みお休みしていたこともあり、コメントが現実のものとなった。

<店舗情報>◆QUOI住所 : 大阪府大阪市中央区瓦町3-2-13TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:田中知之、食べログマガジン編集部

