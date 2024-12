-真天地開闢集団-ジグザグが本日12月24日、横浜アリーナにて<-真天地開闢集団-ジグザグ ホールツアー2024「全国開闢禊 -天ト地-」>ファイナルを開催する。同公演の模様がWOWOWにて放送/配信されることが発表となった。『-真天地開闢集団-ジグザグ 3ヶ月連続WOWOW特集』と題された放送/配信は、結成8周年を迎えた彼ら初の横浜アリーナ公演をはじめ、メンバーインタビューを交えての歴代ライブセレクション、ミュージックビデオの一挙放送などが、2025年2月から3ヶ月連続で届けられるというものだ。

■『-真天地開闢集団-ジグザグ 3ヶ月連続WOWOW特集』



▼『<ホールツアー2024「全国開闢禊 -天ト地-」>ファイナル at 横浜アリーナ』放送/配信:2025年2月16日(日)午後6:30 (予定)※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり●2024年11月20日から約1年ぶりの全国ツアー<全国開闢禊 -天ト地->を開催。ロック、壮大、コミカル、キュートと振り幅の広いライブパフォーマンスを見せつけ、各地を熱狂の渦に巻き込んできた。●12月24日の横浜アリーナツアーファイナルは彼らにとって最大規模のステージ。一度見たらとりこになるパフォーマンスをお届け。収録日:2024年12月24日収録場所:神奈川・横浜アリーナ▼『Music Video Collection』放送/配信:2025年3月 (予定)●結成8周年を迎えた彼らの独創性あふれるMVを一挙放送。撮りおろしインタビューを交え、彼らの映像表現のこだわりに迫る。●メンバーがメイドに扮した「メイドカフェに行きたくて」、命-mikoto-の絶唱が広大な風景に響き渡る「忘却の彼方」、疾走感あふれるロックチューン「Drip」、パロディー風映像と高度な歌唱力とのギャップも見どころのエアロスミスのカバー「I Don't Want to Miss a Thing」、最新EP『Gran ∞ Grace』収録「天(ama)」では天地創造を具現化した壮大さで驚かせ、「バリネギ -sexy green onion-」ではメンバーが長ネギを振り回すコミカルさで笑いを誘う。●音楽性の多彩さや自由さは、そのままMVのバリエーションに反映されていることがうかがえる。ジグザグの快進撃に欠かせない数々のMVを振り返る。▼『禊集 〜Member’s Selections〜』放送/配信:2025年4月 (予定)※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり●振り幅の広いライブパフォーマンスで観る者をとりこにする彼らのこれまでのライブから、各メンバーがセレクトしたこれまでのライブ映像を、撮りおろしインタビューを交えてお届け。●2016年に本格始動、2024年12月24日には横浜アリーナでの公演を実現するなど、快進撃を続けている彼らはライブを“禊”と呼び、“参拝者”と称するファンとともに、独自のステージ表現をつくり上げてきた。会場が一体となって踊ったり、激しいロックチューンに拳を突き上げたり、絶唱に聴き惚れたり、コミカルなパフォーマンスに笑顔があふれたり。唯一無二の世界観で魅せる“禊”ヒストリーをお届け。