ËãÀ¸ÂÙ»á¡¡¸¥ÂÎ¥Ô¡¼¥¹¼Ì¿¿¤á¤°¤êºÆ¼Õºá¤ÈÆ±»þ¤ËºÆ¼áÌÀ¡Ö»à¼Ô¤Ø¤ÎÂº¸·¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡ÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¤ÎÅý³ç±¡Ä¹¤ÎËãÀ¸ÂÙ»á¤¬£²£´Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢±ê¾åÁûÆ°¤ò¾·¤¤¤¿½êÂ°°å»Õ¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¤Î½÷À°å»Õ¡¦¹õÅÄ¤¢¤¤¤ß»á¤Ï¥°¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²òË¶¸¦½¤¤Ç¸¥ÂÎ¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ô¡¼¥¹¤·¤Ê¤¬¤éµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤ò£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¥ÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¥â¥¶¥¤¥¯¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Âç±ê¾å¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Î¤¦£²£³Æü¡¢¹õÅÄ»á¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¼Õºá¡£Åý³ç±¡Ä¹¤ÎËãÀ¸»á¤Ï¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼çºÅ¼Ô¤Î£±¿Í¤È¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö²òË¶¤ò¤¹¤ë»ö¤Ï³°²Ê°å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡×¤È°äÂÎ²òË¶¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¹õÅÄ°å»Õ¤Ø¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤«¤é¡¢Âç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤ò´Þ¤á¡¢¹õÅÄ°å»Õ¤ò²ò¸Û¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½õ¸À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¹õÅÄÀèÀ¸¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Û¥ë¥Þ¥ê¥ó¸ÇÄêÉ¸ËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤£æ£ò£å£ó£è¡¡£ã£á£ä£á£ö£å£ò¤ò½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿´¶Æ°¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆ°µ¡¤ÏÁ±¤Ç¡¢Èà½÷¤ËÂ¾°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡Ö±ê¾å¤Ç¥È¥«¥²¤Î¿¬ÈøÀÚ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¸Û¤¹¤ë»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢±ê¾å¤ò¾·¤¤¤¿à¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥óÅê¹Æá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅöÁ³ÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤ÈÃÇºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤ò·Ð¤Æ¡Ö¸¥ÂÎ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËãÀ¸»á¤â¡Öº£²ó¤Î»ö¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Î»ÜÀß¤Ç²æ¡¹¤¬¡¢²òË¶¤¹¤ë»ö¤Ïº£¸åÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¾¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤ëÊý¤Ë¤âÂçÊÑÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°å³Ø²ñÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö»à¼Ô¤Ø¤ÎÂº¸·¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÌ¿¤ä°ÂÁ´¤âÂçÀÚ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤¬²òË¶¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¼ñ»Ý¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ä¿ÀÌ¯¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´°äÂÎ¤òÂ»²õ¤¹¤ë»ö¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¸Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤òº£¸å¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤âÅ¬ÀÚ¤Ë°äÂÎ²òË¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö³¤³°¤Î£æ£ò£å£ó£è¡¡£ã£á£ä£á£ö£å£ò¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï³ä¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËµÇ°»£±Æ¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¹õÅÄ»á¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Î²èÁü¤ò¾Ò²ð¤·¡ÖÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤Ê¤Î¤«º£°ìÅÙ¹Í¤¨¤ÆÄº¤¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²áÅÙ¤ÊÈãÈ½¤òÁ÷¤ë°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£