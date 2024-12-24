»°¾åÍª°¡¡¢Ä¶¥ß¥Ë¡õ¹õ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÊÒÂÎ©¤Á¥Ý¡¼¥º¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¥Ã¡ª¡×
¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»°¾åÍª°¡¤µ¤ó¤¬2024Ç¯12·î22Æü¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤³¤Ç¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¥¥é¥¥é¤Ç¤·¤¿¡×
»°¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬¾þ¤é¤ì¤¿Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ¬¤Ë¥ß¥Ë¡¼·¿¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢ÀÖ¤¤¾åÃå¤ËÇò¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¾æ¤¬Èó¾ï¤ËÃ»¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¹õ¥¿¥¤¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Áõ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒÂÎ©¤Á¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£Åê¹ÆÊ¸¤Ç¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ ¤É¤³¤Ç¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¥¥é¥¥é¤Ç¤·¤¿¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤«¤é²¿²ó¤«Åê¹Æ¤·¤è¤Ã¤«¤Ê¡×
Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¥Ã¡ª¡ª¡×¡ÖÀÖ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£