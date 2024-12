スマートフォン、デジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』より、ディズニーキャラクターの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのTPUソフトケースが登場!

ケースをつけたまま充電もできるSONYの「WF-1000XM5」に対応したアクセサリーです☆

PGA ディズニー「ミッキー&ミニー」WF-1000XM5充電ケース用カバー

価格:2,980円(税込)

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

PGAの『Premium Style』ブランドから、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインの「WF-1000XM5」用TPUソフトケースが登場。

しなやかで柔軟性に優れたデザインTPU素材を使用した専用アクセサリーです。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のクラシカルなイラストが、大人かわいいデザイン☆

透明なクリアデザインで「WF-1000XM5」本体の美しさを最大限に活かしたデザインと柔軟性に優れたTPU素材でキズや汚れからしっかり保護してくれます。

ケースを装着したケーブルでの充電はもちろん、ワイヤレス充電も可能です。

本体のキズや汚れをしっかり保護してくれるディズニーデザインのアクセサリー!

PGA Premium Styleの「WF-1000XM5」対応TPUソフトケース「ミッキー&ミニー」デザインは、DDtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などにて販売中です。

