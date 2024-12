Ä¶¹ë²Ú¡ªBTS¡¢SEVENTEEN¡¢TXT¡¢ENHYPEN¤Î10¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢Lemino¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®¤¬·èÄê

BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPENのコンテンツが、映像配信サービスLeminoにおいて期間限定で無料配信されることになった。

株式会社NTTドコモでは、本日(12月24日)から2025年2月3日まで6週間の期間限定で、BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPENらHYBE LABELS所属アーティストの全10コンテンツをLeminoで無料配信する。

Leminoで無料配信されるのは、「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' 〜JAPAN EDITION〜 at 東京ドーム」「SEVENTEEN WORLD TOUR <ODE TO YOU> IN JAPAN」「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:LOVE SICK> IN JAPAN」「ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN」などだ。Leminoでしか観ることのできない各グループの姿を、クリスマスや年末年始に再び楽しんでみてはいかがだろうか。

Leminoで無料配信される10コンテンツのラインナップは以下の通り。

「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' SEOUL」

2018年8月26日にソウルオリンピック主競技場で開催されたワールドツアー「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'」の幕開けとなる韓国・ソウル公演。全世界20都市42公演を行った「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'」の初演であり、野外のライブ会場でしか見ることのできない華麗な花火や豪快なウォーターキャノンなどのステージ装置、さらにはメンバーのライブパフォーマンスが豊富な見どころを演出する最高のライブステージだ。

「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF' LONDON」

2019年6月2日にウェンブリー・スタジアムで開催された「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF'」のイギリス・ロンドン公演だ。「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'」から通算で全世界62公演206万人を動員したワールドツアーで、夢のウェンブリースタジアム公演がついに実現。止まることなく成長し続け、ARMY(BTSのファンネーム)を魅了しているBTSが、歴史あるイギリス・ロンドンのウェンブリースタジアムのステージに立ち、新たな歴史を刻んだライブとなった。

「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' 〜JAPAN EDITION〜 at 東京ドーム」

2018年11月14日に開催された「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' 〜JAPAN EDITION〜」の東京ドーム公演。BTS初となる記念すべき日本ドームツアーの幕開けであり、“日本デビュー時からの夢”が叶った瞬間をお見逃しなく。

「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF' SAUDI ARABIA」

2018年10月11日に開催された「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF'」のサウジアラビア公演。首都リヤドのキング・ファハド国際スタジアムで開催された本公演では3万人の観客が集まったなか、ソロ曲を含む全24曲が披露。海外アーティスト史上初のサウジアラビアでのスタジアムライブで魅せた圧巻のライブステージだ。

「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF' [THE FINAL]」

世界24都市62公演で206万人超を動員したBTS史上最大規模のワールドツアー。2019年10月29日、ソウルオリンピック主競技場を彩る豪華な舞台演出のもとで多才なパフォーマンスを披露し、全世界のファンを魅了した「LOVE YOURSEL」ツアー最終日の躍動感を余すところなくお届けする。アンコール最後の挨拶では、リーダーのRMが涙で声を詰まらせながらファンに思いを打ち明けた。BTSとARMYの絆はこれからも永遠に続いていくはずだ。

「SEVENTEEN POWER OF LOVE:THE MOVIE」

SEVENTEENにとって初めての映画となる「SEVENTEEN POWER OF LOVE:THE MOVIE」が、韓国、北米、そして日本を含む全世界で公開。2021年に開催されたオンラインコンサート「SEVENTEEN CONCERT <POWER OF LOVE>」のステージとともに、初公開となる舞台裏や、CARAT(SEVENTEENのファンネーム)とともに作り上げた過去、現在、そして未来を語ったメンバー13人のインタビューなど、盛り沢山の内容となっている。

「SEVENTEEN WORLD TOUR <ODE TO YOU> IN JAPAN」

2019年8月よりスタートしたワールドツアーの日本公演「SEVENTEEN WORLD TOUR <ODE TO YOU> IN JAPAN」。大阪を皮切りに愛知、横浜、千葉の4都市9公演で開催された。公演名である「ODE TO YOU」は“君に送る歌”という意味が込められており、VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMによるユニットステージや、『Oh My!』『Happy Ending』日本語バージョンなど多彩な構成でファンを魅了した。

「SEVENTEEN WORLD TOUR <ODE TO YOU> IN SEOUL」

「SEVENTEEN WORLD TOUR <ODE TO YOU>」の幕を開けたソウル公演。『Getting Closer』『ROCK』『CLAP』に繋がる強烈なオープニングステージから、感性溢れる爽やかなボーカルを感じられるステージ、VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMそれぞれの魅力がたっぷり感じられるユニットステージ、そして初公開となった『Happy Ending』韓国語バージョンのステージまで、見どころ満載の内容だ。

「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:LOVE SICK> IN JAPAN」

TOMORROW X TOGETHERが2022年9月8日に千葉・幕張イベントホールで開催した日本での初ワールドツアーのファイナル公演。待望の来日公演は、TOMORROWX TOGETHERの誠実さと愛情が思いの限り込められた特別な公演となっただけに、彼らの魅力をもう一度存分に堪能しよう。

「ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO' in JAPAN」

2022年11月16日に横浜アリーナで開催した初のワールドツアー日本公演。2020年11月のコロナ禍にデビューしたENHYPENにとって、“有観客ステージ”は切に願っていたものだった。ついに実現したファンとの出会いに、メンバーたちは心を震わせた。日本と韓国の音楽業界を牽引するENHYPENの高いポテンシャルをまざまざと証明してみせた、記念すべき初のワールドツアー日本公演だ。

なお、「Lemino プレミアム」では上記コンテンツだけでなく、BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN のコンテンツを多数独占配信中だ。詳細はLemino特設ページで確認できる。