女優の米倉涼子(49)が24日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスらしいショットを公開した。

米倉は「Happy Holidays and all the best to you in the year to come!(楽しいホリデーをお過ごしください。そして、これからの一年があなたにとって素晴らしい年になりますように!)」とコメント。

また、サンタ帽をかぶり、シースルーの黒いドレス姿を披露した。

この投稿に、ファンからは「米さんたさんメリークリスマス」「わあよねサンタかわいいです」「うつくしい!!!」「よねサンタさん!!!かわいすぎる」「似合ってる」「さすが米倉涼子!!」「よねさん今年も素敵な素敵なプレゼント沢山沢山ありがとうございます」という声が寄せられている。