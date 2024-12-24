ÍèÇ¯1·î¤È2·î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ½¹ð¤â¡©¡ª ASUS NEXT GENERATION CUSTOM PC 2024 Winter¤ò¸«¤Æ¤¤¿
ºÇ¿·À½ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¡¢ASUS¤¬Ç¯¤ÎÀ¥¤Ëº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
2024Ç¯12·î21Æü¡¢LIFORK½©ÍÕ¸¶¶¤Ë¤Æ¡ÖASUS NEXT GENERATION CUSTOM PC 2024 Winter¡×¤òASUS JAPAN¤È¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥¤¥ó¥É¤Î¶¦ºÅ¤Ç³«ºÅ¡£µ¡ºà¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤ÎÌ¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ¤Ï¿·À½ÉÊ¤ò´Þ¤àASUSÀ½ÉÊ¤Î¾Ò²ðÅ¸¼¨¤È²òÀâ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥óÀ½ÉÊ¤È¹ØÆþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¾Ò²ð¤ÈºÂÃÌ²ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ASUS NEXT GENERATION CUSTOM PC 2024 Winter¤¬LIFORK½©ÍÕ¸¶¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
·ÊÉÊ¤¬Ìã¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Ìã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥°¤ÏÁ´Éô¤Ç3¼ïÎà¤Ê¤Î¤Ç»°¼ïÎà¤Î·ÊÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤«ASUS¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¸ý¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤´¤È¤¯ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨²ñ¾ì¡£º£²ó¤Ï»°¼ïÎà¤Î»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°ÉÕ¤XÅê¹Æ¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹
¥°¥Ã¥º¤ÏASUS¥°¥Ã¥º(º¸)°Ê³°¤ËIntel¥°¥Ã¥º(Ãæ±û)¡¢¤½¤·¤ÆMicron¥°¥Ã¥º(±¦)¤È·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿
º£²ó¤ÎÀïÍøÉÊ¡£Intel¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢Intel Core LED¥é¥¤¥È¡¢Intel Core¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥±¡¼¥¹¤ÈASUS AI Noise-Canceling Mic¥¢¥À¥×¥¿¡¼
²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¿·À½ÉÊ»³À¹¤ê¡£¤·¤«¤âº£²ó¤ÏZ890¥Þ¥¶¡¼¤ÎÂè°ìÃÆÀ½ÉÊ¤À¤±¡£¸å¤í¤ÎÃª¤Ë¤ÏÈ¢¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏUSB¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï10¼ïÎà¤òÅ¸¼¨¡£ROG¡¢TUF¡¢Prime¤È¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤ÇÂè°ìÃÆ¡Ä¡ÄÈÎÏ©¸ÂÄêÈÇ¤â°ìÉôÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Å¸¼¨¤ÏºÇ¿·¤ÎZ890¥Þ¥¶¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·ºî¤Î¥±¡¼¥¹¤ÈºîÎã¡£¤½¤·¤ÆASUS½é¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤òÅ¸¼¨¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ÎÈ¯Çä¤Ï¡ÖÁ´¤¯Ì¤Äê¡Ê²ñ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¡×¤È¤Î»ö¤Çº£¸å¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ºîÎã¤Ïº£²ó4¤Ä¡£¤³¤ì¤Ï»ÔÀî»á¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¹©ÄøÆ°²è¤Ï¸ø³«Ãæ
¿·ºî¥±¡¼¥¹¡£º¸¤ÏTUF Gaming CASE GT502 Horizon¤Ç¡¢ºÇ¶áÎ®¹Ô¤Î2ÌÌ¥¬¥é¥¹¤Î¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¥±¡¼¥¹¡£¶¯ÅÙ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÈ¯Çä¤¬±äÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30kg¤Î²Ù½Å¤ËÂÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤ÏPA602 Wood edition¡£¥È¥Ã¥×¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¥¦¥Ã¥ÉÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
GR701 ROG HYPERION BTF EDITION¤ò»È¤Ã¤¿ºîÀ®¤Ç¤¹¤¬¡¢Z890¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀBTFÈÇ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¡£ÂèÆóÃÊ°Ê¹ß¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í
TUF Gaming CASE GT502 Horizon¤Ï¸÷¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸÷¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤æ¤¨¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤â´ÊÃ±
ºÇ¶á¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¥È¥ì¥ó¥É¤Ï´ÊÃ±DIY¤Î¤¿¤á¤Îµ¡¹½¡£ASUS¤Î¾ì¹çQ-Design¤È¾Î¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿
ProArt Z890reator Wifi¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¡¢ÆâÂ¦¤ËÆÌ±ú¤Î¤¢¤ë¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤¬¤ï¤«¤ë¤Û¤«¡¢M.2 Q-Slideµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢M.2 SSD¤¬2230¡Á22110¤Þ¤Ç¥Í¥¸¤Ê¤·¤Ç´ÊÃ±ÁõÃå¡£²èÁü¤Ç¤Ï°ì¤ÄÌÜ¤ÎPCIe¥¹¥í¥Ã¥È¤·¤«¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆóÈÖÌÜ¤ÎPCIe¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ëÂ¦¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤µ¤ì¤ëPCIe Slot Q-Release Slim¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤äÀß·×¸½¾ì¤Ç¤Î¡ÖÉ½¼¨ÍÑGPU¤È±é»»ÍÑGPU¤ò¤Ä¤±¤ë¡×ºÝ¤Ë°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤½¤¦¤Ç¤¹
PA602 Wood edition¤ÎÉôÊ¬³ÈÂç¡£¹õ¤¯ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¥¦¥Ã¥ÉÁÇºà¤Ç¤¹¡£Çò¤¯¤¹¤ë¤ÈÊÌ²ñ¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¾¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇºà¤È¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ö¡£¤Þ¤¿²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥¬¥é¥¹¤Î½¾Íè¥¿¥¤¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥á¥¿¥ë¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¥â¥Ç¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Àè¹ÔÅ¸¼¨¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤«¤é¥á¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¡¢ÇØÌÌ¤¬¸÷¤ë¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÂ¿ºÌ¡£¤¿¤À¤·ÅêÆþ»þ´ü¤Ï¡ÖÁ´¤¯Ì¤Äê¡ÊÀâÌÀ°÷¡Ë¡×
¥á¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¤Î³ÈÂç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¥«¥ó¥¿¥óÆþÎÏ¤¿¤á¤ËQR¥³¡¼¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¥á¥â¥ê´Ø·¸¤Îµ¡ºàÄó¶¡¤Ïmicron¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¡¢micronÀ½ÉÊ¤¬°ìÄÌ¤êÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿MX500¥·¥ê¡¼¥º¤âÅ¸¼¨Ãæ
Z890¥Þ¥¶¡¼¤Î°ìµ¤¾Ò²ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥±¡¼¥¹¿·À½ÉÊ¤â¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Þ¤º¡¢ASUS¤Î»ÔÀî»á¤ÈÀ¼Í¥¤ÎÂ¼°æÍýº»»Ò»á¤Ë¤è¤ëZ890¥Þ¥¶¡¼¤Î¾Ò²ð¤«¤é¡£¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¾Ò²ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²áµî¤Îµ»ö¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ASUSÅª¤Ë¤Ï½é´üÈ¯É½¤Î¥Þ¥¶¡¼¤¬¤¹¤Ù¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢°Ê¹ß¤ÎÀ½ÉÊ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖBTF¤¬½Ð¤ë¡×¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏASUS¤ÎZ890¥Þ¥¶¡¼¤Î¾Ò²ð¤«¤é¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯ÇäºÑÀ½ÉÊ¤Çµ»ö¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¥¶¥Ã¥¯¥ê¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏASUS¤Î»ÔÀî»á¤ÈÀ¼Í¥¤ÎÂ¼°æÍýº»»Ò»á¤ÎÆó¿Í¤Ç¤·¤¿
¥Ü¡¼¥É¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ç¤ÏÂè°ìÃÆ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸å¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ProArt Z890 reator Wifi¤¬¶½Ì£¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Ë¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¾å¤Î¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤ÏÊüÇ®À¤ò¹Í¤¨¤Æ¥È¥²¥È¥²¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¥¢¡¼¥ë¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Ä¥ë¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆâÂ¦¤ËÆÌ±ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¨¥¢¥Õ¥í¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬Îä¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¡£
»ÔÀî»á¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï°ìÈÖÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎM.2¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤¬³°¤ì¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¸å¤Ç¼Âµ¡¤ò¸«¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬PCIe¤Î¸ÇÄê¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ëPCIe Slot Q-Release Slim¤Îµ¡¹½¤¬Æó¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤·¤Æ°ìÈÖÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ProArt¡£µ¡Ç½¤âËÉÙ¤Ê¤¦¤¨¤Ë¡¢½Â¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹
ºÇ¶á³Æ¼Ò¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ÊÃ±DIY¡£ÆÃ¤Ë¾å¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
»ÔÀî»áÛ©¤¯¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¥±¡¼¥¹¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¤È¡¢QC4¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¥³¥Í¥¯¥¿¤òÁõÈ÷¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥±¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆó¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖTUF Gaming CASE GT502 Horizon¡×¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÆóÌÌ¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥é¡¼¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¶¯ÅÙÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤ÆÈ¯Çä¤¬±äÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ò²ð¡£¥«¥é¡¼¤ÏÇò¤È¹õ¤ÎÆó¿§Å¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¸÷¤ë¤È¥¤¥ä¡¢¸÷¤é¤Ê¤¤¤È¥¤¥ä¤ÈÁêÈ¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¸÷¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀìÍÑ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑÀß·×¤Ç¥Ñ¥Á¤Ã¤È¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
TUF Gaming CASE GT502 Horizon¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÆóÌÌ¥¬¥é¥¹¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¥±¡¼¥¹¤È¥È¥ì¥ó¥É¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¸÷¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë
¤â¤¦°ì¤Ä¤¬ProArtÍÑ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÈÇ¡ÖPA602 Wood edition¡×¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥È¥Ã¥×¤¬¥¦¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ²¿¤È¤«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ã¥·¥åºà¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¹õ¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥¦¥Ã¥É¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï¥µ¥¤¥É¤¬¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï²Ã¤¨¤Æ¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Í¥ëÈÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥á¥¿¥ë¥Ñ¥Í¥ëÈÇ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥·¥Ã¥¯¤ËÃæ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤ÆProArt¤ÇÂ·¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹õ¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¥±¡¼¥¹¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
PA602 Wood edition¤Ï¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ¤Ç¥·¥Ã¥¯¡£¡Öº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾Ò²ðÀ½ÉÊ¤Ç²¿¤«°ì¤ÄÂ£Äè¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥³¥ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹
½¾Íè¤Î¥µ¥¤¥É¶¯²½¥¬¥é¥¹°Ê³°¤Ë¡¢¥á¥¿¥ë¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ëÈÇ¤â¤¢¤ê¡¢¹õ¤¤¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤½ÐÍè¤Ç¤¹
ºÇ¸å¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2024 Ç¯ËöASUS ¼«ºî¥Ñ¥½¥³¥óÁÈ¤ßÎ©¤Æ ´¶¼Õº×¡×¤ò¼Â»Ü¤È¾Ò²ð¡£
¡Ö·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Î´Ø·¸¤Ç·ÊÉÊºÇ¹â³Û¤ÎROG Azoth Extreme¤Ï¡ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë5000±ß¥Þ¥¶¡¼¤Ï¤À¤á¤À¤¬¡¢º£ÆüÅ¹ÊÞ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë7000±ß¤Î¥Þ¥¶¡¼¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¤Î»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ÊÉÊ¤ÏROG Raikiri Pro/ROG HARPE ACE MINIÇò/ROG HARPE ACE MINI¹õ/ROG Falchion Ace HFX/ROG Harpe Ace Extreme/RT-BE92U¤¬³Æ5Ì¾¤Ç¡¢ROG Azoth Extreme¤¬»°Ì¾¤Î·×33Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¹ØÆþ¤ÇÅö¤¿¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö°ìÈÖÎÉ¤¤·ÊÉÊ¤òÅö¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤ì¤òÇã¤¨¤Ð¤è¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤µ¤é¤³¤ì¤òÇã¤¦¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Ã¤½¤êÍ½¹ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè·î¤³¤Î·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤ÎÆÃÎãµ»ö¤ò·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹
RAM¤Ï32GB¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤È¤Ê¤ê¡¢Z890¤ÏCUDIMMÂÐ±þ¤ÇºÇÂç256GB¤â²ÄÇ½¤Ë
¥á¥â¥ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜËÜµ®ÄÌ»á¤¬²òÀâ¡£10·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥´¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·¥í¥´¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È"¥¢¥¤¥À¥Û¥Ý¥Æ¥È"ÊÁ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥¦¥±¤¿¤Î¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÁ´°÷(µÜËÜ/»ÔÀî/Â¼°æ»á)¤¬¥¢¥¤¥À¥Û¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ËÃå´¹¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜËÜµ®ÄÌ»á¡£ÀèÆü¤Î¡ÖAMD FAN FES 2024 in AKIBA¡×¤Ç¤âÈ¾¤ÐÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Î·ÊÉÊ¤¬Æó¤ÄÁý¤¨¡¢UltraRere¥°¥Ã¥º¤¬·ÊÉÊ¤Ë¡ª¡Ë
º£²ó¤Ïmicron crucialËÜÉô¤Î²èÁü¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥±¡¼¥Çä¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â¡£
crucial¤ÎËÜÉô¤ÎºÇ¿·³°´Ñ¡£²Û»Ò¹©¾ì·óÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤ë¤«¤â¡£Google ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤Ïµ»öºîÀ®»þµì¥í¥´¤Ç¤·¤¿
¥á¥â¥ê¤ÎÎò»Ë¤È¸À¤¤¤Ä¤ÄÅÓÃæ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¾ÊÎ¬¤·¤Æ¡ÖDDR5 CUDIMM¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¤â20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJEDEC¿·µ¬³Ê¤È¤Ê¤ë¡¢CUDIMM/CSUDIMM¤ò¾Ò²ð¡£
Arrow Lake¤«¤é¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëJEDECºÇ¿·¤Î¥á¥â¥êµ¬³Ê¤¬CUDIMM/CSODIMM¡£É¸½à¤Ç6400MT/Sec°Ê¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹
½¾Íè¤ÎUDIMM¤Ï¥á¥â¥ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡Ê¢âCPU¡ËÂ¦¤¬¥á¥â¥ê¥¯¥í¥Ã¥¯¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢UDIMMµ¬³Ê¤Ï6000MT/Sec¤Þ¤Ç¡Ê¤½¤ì¤è¤ê¤âÂ®¤¤OC¥á¥â¥ê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢Arrow Lake¤«¤éÂÐ±þ¤¹¤ëCUDIMM¤Ï¥á¥â¥ê¥â¥¸¥å¡¼¥ëÆâ¤Ë¥á¥â¥ê¥¯¥í¥Ã¥¯¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç6400MT/Sec°Ê¾å¤ÎÅ¾Á÷¤Ë¸ø¼°ÂÐ±þ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËDIMM¥¹¥í¥Ã¥È¤ËCUDIMM¤ò»É¤·¤Æ¤â°ì±þ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¥â¡¼¥É¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Ê¤¤¤È¤Î»ö¡ÊUDIMM¤¬»Ô¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ë¡£
micron¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç64GBÀ½ÉÊ¤ÎºÇ½é¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ4¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇºÇÂç256GB¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¸½ºß»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡Ê10·î¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡Ë16GBÀ½ÉÊ¤Î¤ß¤Çcrucial.com¤Ç¤ÎÄÌÈÎ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Î¥¢¥Ä¥¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ç¾®Çä¤ê¤¹¤ë¤Ù¤¯ËÜ¼Ò¤âÆ°¤¯¥Ï¥º¡ÊËÜ¼Ò¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎSNSÅê¹Æ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢ASUS¤µ¤ó¤È¥Ð¥ó¥É¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤·¤¿¤¤¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥â¥ê¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¡¢RAM¤Ë´Ø¤·¤Æ¤«¤é¡£¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ï¿ä¾©¥á¥â¥ê¤Î1.5ÇÜ°Ê¾å¤ò¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¿ä¾©¤Ï¡ÖÂ¾¤Ë²¿¤â¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¤Î¿ôÃÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÍ¾Íµ¤ò¸«¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦»ö¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂ®¤¤Êý¤¬¥Ù¥¿¡¼¤ÇCLÃÍ¤âÄã¤¤Êý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÍÆÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÎÏÀâ¡£
ÇÛ¿®¤äÆ°²è¡¢¼Ì¿¿ÊÔ½¸¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ32GB¡×¤ò¤ª¥¹¥¹¥á¡£OC¤ò¤·¤ÆÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤È»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ç°ÂÄê²ÔÆ¯¤Î¤¿¤á¤ËJEDEC¤ÎÉ¸½à¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç»È¤¦¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥â¥ê¤ÏÍÆÎÌ¤¬ÀµµÁ¡£ÇÛ¿®¤äÆ°²è¡¦¼Ì¿¿ÊÔ½¸¤Î¿Í¤ÏÄê³Ê¤Ç»È¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹
SSD¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï²á¾ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬Ä¶¹âÂ®¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈGen5¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Ä¤Ä¡¢¥²¡¼¥à¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤äÆ°²èÊ¸½ñ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤Î¤è¤¤QLC¤ò¿ä¾©¡£µÕ¤ËÆ°²èÊÔ½¸ÍÑ¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½ñ¤¹þ¤ßÂÑÀ¤ÎÎÉ¤¤TLCÀ½ÉÊ¤ò¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
QLC¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½ñ¤¹þ¤ßÂÑÀ¤¬TLC¤è¤ê¤âÎô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÉ¤ß¼è¤êÀìÍÑ¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÀ½ÉÊ¤À¤È½ñ¤¹þ¤ß¼÷Ì¿¤¬Íè¤Æ¤âÆÉ¤ß¹þ¤ß¤À¤±¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¡Ê»ä¤âAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿MicroSDHC¥«¡¼¥É¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¼÷Ì¿¤¬ÅþÃ£¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎºÝ¤ÏSpotify¤¬½ñ¤¹þ¤á¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤«ºÆÀ¸ÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ê¥«¡¼¥ÉÉÔÎÉ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«µÜËÜ»á¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤NAND¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Îµ¡Ç½¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
°ì¤Ä¤À¤±¤ª¤Þ¤Ì¤±À½ÉÊ¤ò¡£T705 Gen.5 M.2 SSD¤Ë¤Ï¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢PS5¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤Ë¸ò´¹¤·¤í¡×¤ÈÃí¼á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
SSD¤âÂçÍÆÎÌÍøÍÑ¤È¥»¡¼¥ë¥¹¡£¤È¤³¤í¤Ç¡Ö1TB¤Î¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
M.2 SSD°Ê³°¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¤È¤·¤Æ³°ÉÕ¤±SSD X9 Pro/X10 Pro¤â¾Ò²ð¡£Èó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂ®¤¯¤ª¥¹¥¹¥á¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥åDRAM¤Î¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç°ì´ã¥ì¥Õ¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤ÎÆ°²è»£±Æ¤Ï¶ì¼ê¤È·çÅÀ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤ÏÍÆÎÌ¥¢¥Ã¥×À½ÉÊ¤ÈPCIe Gen.5¤Î¿·À½ÉÊ¤¬¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥ï¤Ã¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¡¼¥ë¤â¹ç¤ï¤»¤Æ´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È³°ÉÕ¤±SSD X9 Pro/X10 Pro¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î»ö¾ð¤Ç¥¹¥é¥¤¥É²èÌÌ¤Ïµ»ö·ÇºÜ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ÔÀî»á¤¬¡Ö»ä¤â»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë
»ÔÀî»á¤ÏÇ¯»Ï¤Î¿·À½ÉÊ¤ËÂ³¤¤¤ÆBTF¤ÎÈ¯É½¡£TGS¤ÇËëÄ¥¤Ë°ì½µ´ÖÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢AMD¤ÈIntel¤¬¿·À½ÉÊ¤ò½Ð¤¹¤ÈË»¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÍèÇ¯6Æü¤Ë¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢I/A/N¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¿·À½ÉÊ¤òÈ¯É½Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ó¡¼¤Ê°ìÇ¯¤¬ÍèÇ¯¤âÂ³¤¯¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿·À½ÉÊ¾Ò²ð¤Î¤¿¤á¤«1/2·î¶¦¤Ë¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¾·î¤È¤â²ñ¾ìÍ½ÌóºÑ¤Ç1·î¤ÏËöº¢¤È¤Î»ö¤Ç¤¹¡Ë¡£
ºÇ¸å¤ÎºÂÃÌ²ñ¤ÏASUS¤Î³¤ÌîÍÎ°ì»á¡Ê°ìÈÖ±¦¡Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
2024Ç¯12·î21Æü¡¢LIFORK½©ÍÕ¸¶¶¤Ë¤Æ¡ÖASUS NEXT GENERATION CUSTOM PC 2024 Winter¡×¤òASUS JAPAN¤È¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥¤¥ó¥É¤Î¶¦ºÅ¤Ç³«ºÅ¡£µ¡ºà¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤ÎÌ¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ¤Ï¿·À½ÉÊ¤ò´Þ¤àASUSÀ½ÉÊ¤Î¾Ò²ðÅ¸¼¨¤È²òÀâ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥óÀ½ÉÊ¤È¹ØÆþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¾Ò²ð¤ÈºÂÃÌ²ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÊÉÊ¤¬Ìã¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Ìã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥°¤ÏÁ´Éô¤Ç3¼ïÎà¤Ê¤Î¤Ç»°¼ïÎà¤Î·ÊÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤«ASUS¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¸ý¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤´¤È¤¯ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨²ñ¾ì¡£º£²ó¤Ï»°¼ïÎà¤Î»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°ÉÕ¤XÅê¹Æ¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹
¥°¥Ã¥º¤ÏASUS¥°¥Ã¥º(º¸)°Ê³°¤ËIntel¥°¥Ã¥º(Ãæ±û)¡¢¤½¤·¤ÆMicron¥°¥Ã¥º(±¦)¤È·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿
º£²ó¤ÎÀïÍøÉÊ¡£Intel¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢Intel Core LED¥é¥¤¥È¡¢Intel Core¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥±¡¼¥¹¤ÈASUS AI Noise-Canceling Mic¥¢¥À¥×¥¿¡¼
²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¿·À½ÉÊ»³À¹¤ê¡£¤·¤«¤âº£²ó¤ÏZ890¥Þ¥¶¡¼¤ÎÂè°ìÃÆÀ½ÉÊ¤À¤±¡£¸å¤í¤ÎÃª¤Ë¤ÏÈ¢¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏUSB¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï10¼ïÎà¤òÅ¸¼¨¡£ROG¡¢TUF¡¢Prime¤È¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤ÇÂè°ìÃÆ¡Ä¡ÄÈÎÏ©¸ÂÄêÈÇ¤â°ìÉôÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Å¸¼¨¤ÏºÇ¿·¤ÎZ890¥Þ¥¶¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·ºî¤Î¥±¡¼¥¹¤ÈºîÎã¡£¤½¤·¤ÆASUS½é¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤òÅ¸¼¨¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ÎÈ¯Çä¤Ï¡ÖÁ´¤¯Ì¤Äê¡Ê²ñ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¡×¤È¤Î»ö¤Çº£¸å¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ºîÎã¤Ïº£²ó4¤Ä¡£¤³¤ì¤Ï»ÔÀî»á¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¹©ÄøÆ°²è¤Ï¸ø³«Ãæ
¿·ºî¥±¡¼¥¹¡£º¸¤ÏTUF Gaming CASE GT502 Horizon¤Ç¡¢ºÇ¶áÎ®¹Ô¤Î2ÌÌ¥¬¥é¥¹¤Î¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¥±¡¼¥¹¡£¶¯ÅÙ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÈ¯Çä¤¬±äÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30kg¤Î²Ù½Å¤ËÂÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤ÏPA602 Wood edition¡£¥È¥Ã¥×¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¥¦¥Ã¥ÉÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
GR701 ROG HYPERION BTF EDITION¤ò»È¤Ã¤¿ºîÀ®¤Ç¤¹¤¬¡¢Z890¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀBTFÈÇ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¡£ÂèÆóÃÊ°Ê¹ß¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í
TUF Gaming CASE GT502 Horizon¤Ï¸÷¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸÷¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤æ¤¨¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤â´ÊÃ±
ºÇ¶á¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¥È¥ì¥ó¥É¤Ï´ÊÃ±DIY¤Î¤¿¤á¤Îµ¡¹½¡£ASUS¤Î¾ì¹çQ-Design¤È¾Î¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿
ProArt Z890reator Wifi¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¡¢ÆâÂ¦¤ËÆÌ±ú¤Î¤¢¤ë¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤¬¤ï¤«¤ë¤Û¤«¡¢M.2 Q-Slideµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢M.2 SSD¤¬2230¡Á22110¤Þ¤Ç¥Í¥¸¤Ê¤·¤Ç´ÊÃ±ÁõÃå¡£²èÁü¤Ç¤Ï°ì¤ÄÌÜ¤ÎPCIe¥¹¥í¥Ã¥È¤·¤«¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆóÈÖÌÜ¤ÎPCIe¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ëÂ¦¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤µ¤ì¤ëPCIe Slot Q-Release Slim¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤äÀß·×¸½¾ì¤Ç¤Î¡ÖÉ½¼¨ÍÑGPU¤È±é»»ÍÑGPU¤ò¤Ä¤±¤ë¡×ºÝ¤Ë°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤½¤¦¤Ç¤¹
PA602 Wood edition¤ÎÉôÊ¬³ÈÂç¡£¹õ¤¯ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¥¦¥Ã¥ÉÁÇºà¤Ç¤¹¡£Çò¤¯¤¹¤ë¤ÈÊÌ²ñ¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¾¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇºà¤È¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ö¡£¤Þ¤¿²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥¬¥é¥¹¤Î½¾Íè¥¿¥¤¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥á¥¿¥ë¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¥â¥Ç¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Àè¹ÔÅ¸¼¨¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤«¤é¥á¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¡¢ÇØÌÌ¤¬¸÷¤ë¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÂ¿ºÌ¡£¤¿¤À¤·ÅêÆþ»þ´ü¤Ï¡ÖÁ´¤¯Ì¤Äê¡ÊÀâÌÀ°÷¡Ë¡×
¥á¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¤Î³ÈÂç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¥«¥ó¥¿¥óÆþÎÏ¤¿¤á¤ËQR¥³¡¼¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¥á¥â¥ê´Ø·¸¤Îµ¡ºàÄó¶¡¤Ïmicron¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¡¢micronÀ½ÉÊ¤¬°ìÄÌ¤êÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿MX500¥·¥ê¡¼¥º¤âÅ¸¼¨Ãæ
Z890¥Þ¥¶¡¼¤Î°ìµ¤¾Ò²ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥±¡¼¥¹¿·À½ÉÊ¤â¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Þ¤º¡¢ASUS¤Î»ÔÀî»á¤ÈÀ¼Í¥¤ÎÂ¼°æÍýº»»Ò»á¤Ë¤è¤ëZ890¥Þ¥¶¡¼¤Î¾Ò²ð¤«¤é¡£¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¾Ò²ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²áµî¤Îµ»ö¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ASUSÅª¤Ë¤Ï½é´üÈ¯É½¤Î¥Þ¥¶¡¼¤¬¤¹¤Ù¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢°Ê¹ß¤ÎÀ½ÉÊ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖBTF¤¬½Ð¤ë¡×¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏASUS¤ÎZ890¥Þ¥¶¡¼¤Î¾Ò²ð¤«¤é¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯ÇäºÑÀ½ÉÊ¤Çµ»ö¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¥¶¥Ã¥¯¥ê¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏASUS¤Î»ÔÀî»á¤ÈÀ¼Í¥¤ÎÂ¼°æÍýº»»Ò»á¤ÎÆó¿Í¤Ç¤·¤¿
¥Ü¡¼¥É¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ç¤ÏÂè°ìÃÆ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸å¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ProArt Z890 reator Wifi¤¬¶½Ì£¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Ë¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¾å¤Î¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤ÏÊüÇ®À¤ò¹Í¤¨¤Æ¥È¥²¥È¥²¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¥¢¡¼¥ë¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Ä¥ë¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆâÂ¦¤ËÆÌ±ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¨¥¢¥Õ¥í¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬Îä¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¡£
»ÔÀî»á¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï°ìÈÖÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎM.2¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤¬³°¤ì¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¸å¤Ç¼Âµ¡¤ò¸«¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬PCIe¤Î¸ÇÄê¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ëPCIe Slot Q-Release Slim¤Îµ¡¹½¤¬Æó¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤·¤Æ°ìÈÖÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ProArt¡£µ¡Ç½¤âËÉÙ¤Ê¤¦¤¨¤Ë¡¢½Â¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹
ºÇ¶á³Æ¼Ò¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ÊÃ±DIY¡£ÆÃ¤Ë¾å¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
»ÔÀî»áÛ©¤¯¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¥±¡¼¥¹¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¤È¡¢QC4¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¥³¥Í¥¯¥¿¤òÁõÈ÷¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥±¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆó¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖTUF Gaming CASE GT502 Horizon¡×¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÆóÌÌ¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥é¡¼¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¶¯ÅÙÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤ÆÈ¯Çä¤¬±äÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ò²ð¡£¥«¥é¡¼¤ÏÇò¤È¹õ¤ÎÆó¿§Å¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¸÷¤ë¤È¥¤¥ä¡¢¸÷¤é¤Ê¤¤¤È¥¤¥ä¤ÈÁêÈ¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¸÷¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀìÍÑ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑÀß·×¤Ç¥Ñ¥Á¤Ã¤È¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
TUF Gaming CASE GT502 Horizon¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÆóÌÌ¥¬¥é¥¹¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¥±¡¼¥¹¤È¥È¥ì¥ó¥É¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¸÷¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë
¤â¤¦°ì¤Ä¤¬ProArtÍÑ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÈÇ¡ÖPA602 Wood edition¡×¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥È¥Ã¥×¤¬¥¦¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ²¿¤È¤«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ã¥·¥åºà¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¹õ¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥¦¥Ã¥É¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï¥µ¥¤¥É¤¬¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï²Ã¤¨¤Æ¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Í¥ëÈÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥á¥¿¥ë¥Ñ¥Í¥ëÈÇ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥·¥Ã¥¯¤ËÃæ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤ÆProArt¤ÇÂ·¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹õ¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¥±¡¼¥¹¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
PA602 Wood edition¤Ï¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ¤Ç¥·¥Ã¥¯¡£¡Öº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾Ò²ðÀ½ÉÊ¤Ç²¿¤«°ì¤ÄÂ£Äè¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥³¥ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹
½¾Íè¤Î¥µ¥¤¥É¶¯²½¥¬¥é¥¹°Ê³°¤Ë¡¢¥á¥¿¥ë¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ëÈÇ¤â¤¢¤ê¡¢¹õ¤¤¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤½ÐÍè¤Ç¤¹
ºÇ¸å¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2024 Ç¯ËöASUS ¼«ºî¥Ñ¥½¥³¥óÁÈ¤ßÎ©¤Æ ´¶¼Õº×¡×¤ò¼Â»Ü¤È¾Ò²ð¡£
¡Ö·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Î´Ø·¸¤Ç·ÊÉÊºÇ¹â³Û¤ÎROG Azoth Extreme¤Ï¡ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë5000±ß¥Þ¥¶¡¼¤Ï¤À¤á¤À¤¬¡¢º£ÆüÅ¹ÊÞ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë7000±ß¤Î¥Þ¥¶¡¼¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¤Î»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ÊÉÊ¤ÏROG Raikiri Pro/ROG HARPE ACE MINIÇò/ROG HARPE ACE MINI¹õ/ROG Falchion Ace HFX/ROG Harpe Ace Extreme/RT-BE92U¤¬³Æ5Ì¾¤Ç¡¢ROG Azoth Extreme¤¬»°Ì¾¤Î·×33Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¹ØÆþ¤ÇÅö¤¿¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö°ìÈÖÎÉ¤¤·ÊÉÊ¤òÅö¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤ì¤òÇã¤¨¤Ð¤è¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤µ¤é¤³¤ì¤òÇã¤¦¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Ã¤½¤êÍ½¹ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè·î¤³¤Î·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤ÎÆÃÎãµ»ö¤ò·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹
RAM¤Ï32GB¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤È¤Ê¤ê¡¢Z890¤ÏCUDIMMÂÐ±þ¤ÇºÇÂç256GB¤â²ÄÇ½¤Ë
¥á¥â¥ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜËÜµ®ÄÌ»á¤¬²òÀâ¡£10·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥´¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·¥í¥´¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È"¥¢¥¤¥À¥Û¥Ý¥Æ¥È"ÊÁ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥¦¥±¤¿¤Î¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÁ´°÷(µÜËÜ/»ÔÀî/Â¼°æ»á)¤¬¥¢¥¤¥À¥Û¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ËÃå´¹¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜËÜµ®ÄÌ»á¡£ÀèÆü¤Î¡ÖAMD FAN FES 2024 in AKIBA¡×¤Ç¤âÈ¾¤ÐÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Î·ÊÉÊ¤¬Æó¤ÄÁý¤¨¡¢UltraRere¥°¥Ã¥º¤¬·ÊÉÊ¤Ë¡ª¡Ë
º£²ó¤Ïmicron crucialËÜÉô¤Î²èÁü¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥±¡¼¥Çä¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â¡£
crucial¤ÎËÜÉô¤ÎºÇ¿·³°´Ñ¡£²Û»Ò¹©¾ì·óÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤ë¤«¤â¡£Google ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤Ïµ»öºîÀ®»þµì¥í¥´¤Ç¤·¤¿
¥á¥â¥ê¤ÎÎò»Ë¤È¸À¤¤¤Ä¤ÄÅÓÃæ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¾ÊÎ¬¤·¤Æ¡ÖDDR5 CUDIMM¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¤â20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJEDEC¿·µ¬³Ê¤È¤Ê¤ë¡¢CUDIMM/CSUDIMM¤ò¾Ò²ð¡£
Arrow Lake¤«¤é¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëJEDECºÇ¿·¤Î¥á¥â¥êµ¬³Ê¤¬CUDIMM/CSODIMM¡£É¸½à¤Ç6400MT/Sec°Ê¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹
½¾Íè¤ÎUDIMM¤Ï¥á¥â¥ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡Ê¢âCPU¡ËÂ¦¤¬¥á¥â¥ê¥¯¥í¥Ã¥¯¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢UDIMMµ¬³Ê¤Ï6000MT/Sec¤Þ¤Ç¡Ê¤½¤ì¤è¤ê¤âÂ®¤¤OC¥á¥â¥ê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢Arrow Lake¤«¤éÂÐ±þ¤¹¤ëCUDIMM¤Ï¥á¥â¥ê¥â¥¸¥å¡¼¥ëÆâ¤Ë¥á¥â¥ê¥¯¥í¥Ã¥¯¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç6400MT/Sec°Ê¾å¤ÎÅ¾Á÷¤Ë¸ø¼°ÂÐ±þ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËDIMM¥¹¥í¥Ã¥È¤ËCUDIMM¤ò»É¤·¤Æ¤â°ì±þ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¥â¡¼¥É¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Ê¤¤¤È¤Î»ö¡ÊUDIMM¤¬»Ô¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ë¡£
micron¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç64GBÀ½ÉÊ¤ÎºÇ½é¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ4¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇºÇÂç256GB¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¸½ºß»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡Ê10·î¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡Ë16GBÀ½ÉÊ¤Î¤ß¤Çcrucial.com¤Ç¤ÎÄÌÈÎ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Î¥¢¥Ä¥¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ç¾®Çä¤ê¤¹¤ë¤Ù¤¯ËÜ¼Ò¤âÆ°¤¯¥Ï¥º¡ÊËÜ¼Ò¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎSNSÅê¹Æ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢ASUS¤µ¤ó¤È¥Ð¥ó¥É¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤·¤¿¤¤¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥â¥ê¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¡¢RAM¤Ë´Ø¤·¤Æ¤«¤é¡£¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ï¿ä¾©¥á¥â¥ê¤Î1.5ÇÜ°Ê¾å¤ò¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¿ä¾©¤Ï¡ÖÂ¾¤Ë²¿¤â¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¤Î¿ôÃÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÍ¾Íµ¤ò¸«¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦»ö¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂ®¤¤Êý¤¬¥Ù¥¿¡¼¤ÇCLÃÍ¤âÄã¤¤Êý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÍÆÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÎÏÀâ¡£
ÇÛ¿®¤äÆ°²è¡¢¼Ì¿¿ÊÔ½¸¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ32GB¡×¤ò¤ª¥¹¥¹¥á¡£OC¤ò¤·¤ÆÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤È»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ç°ÂÄê²ÔÆ¯¤Î¤¿¤á¤ËJEDEC¤ÎÉ¸½à¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç»È¤¦¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥â¥ê¤ÏÍÆÎÌ¤¬ÀµµÁ¡£ÇÛ¿®¤äÆ°²è¡¦¼Ì¿¿ÊÔ½¸¤Î¿Í¤ÏÄê³Ê¤Ç»È¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹
SSD¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï²á¾ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬Ä¶¹âÂ®¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈGen5¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Ä¤Ä¡¢¥²¡¼¥à¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤äÆ°²èÊ¸½ñ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤Î¤è¤¤QLC¤ò¿ä¾©¡£µÕ¤ËÆ°²èÊÔ½¸ÍÑ¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½ñ¤¹þ¤ßÂÑÀ¤ÎÎÉ¤¤TLCÀ½ÉÊ¤ò¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
QLC¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½ñ¤¹þ¤ßÂÑÀ¤¬TLC¤è¤ê¤âÎô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÉ¤ß¼è¤êÀìÍÑ¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÀ½ÉÊ¤À¤È½ñ¤¹þ¤ß¼÷Ì¿¤¬Íè¤Æ¤âÆÉ¤ß¹þ¤ß¤À¤±¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¡Ê»ä¤âAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿MicroSDHC¥«¡¼¥É¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¼÷Ì¿¤¬ÅþÃ£¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎºÝ¤ÏSpotify¤¬½ñ¤¹þ¤á¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤«ºÆÀ¸ÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ê¥«¡¼¥ÉÉÔÎÉ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«µÜËÜ»á¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤NAND¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Îµ¡Ç½¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
°ì¤Ä¤À¤±¤ª¤Þ¤Ì¤±À½ÉÊ¤ò¡£T705 Gen.5 M.2 SSD¤Ë¤Ï¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢PS5¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤Ë¸ò´¹¤·¤í¡×¤ÈÃí¼á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
SSD¤âÂçÍÆÎÌÍøÍÑ¤È¥»¡¼¥ë¥¹¡£¤È¤³¤í¤Ç¡Ö1TB¤Î¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
M.2 SSD°Ê³°¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¤È¤·¤Æ³°ÉÕ¤±SSD X9 Pro/X10 Pro¤â¾Ò²ð¡£Èó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂ®¤¯¤ª¥¹¥¹¥á¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥åDRAM¤Î¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç°ì´ã¥ì¥Õ¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤ÎÆ°²è»£±Æ¤Ï¶ì¼ê¤È·çÅÀ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤ÏÍÆÎÌ¥¢¥Ã¥×À½ÉÊ¤ÈPCIe Gen.5¤Î¿·À½ÉÊ¤¬¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥ï¤Ã¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¡¼¥ë¤â¹ç¤ï¤»¤Æ´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È³°ÉÕ¤±SSD X9 Pro/X10 Pro¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î»ö¾ð¤Ç¥¹¥é¥¤¥É²èÌÌ¤Ïµ»ö·ÇºÜ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ÔÀî»á¤¬¡Ö»ä¤â»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë
»ÔÀî»á¤ÏÇ¯»Ï¤Î¿·À½ÉÊ¤ËÂ³¤¤¤ÆBTF¤ÎÈ¯É½¡£TGS¤ÇËëÄ¥¤Ë°ì½µ´ÖÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢AMD¤ÈIntel¤¬¿·À½ÉÊ¤ò½Ð¤¹¤ÈË»¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÍèÇ¯6Æü¤Ë¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢I/A/N¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¿·À½ÉÊ¤òÈ¯É½Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ó¡¼¤Ê°ìÇ¯¤¬ÍèÇ¯¤âÂ³¤¯¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿·À½ÉÊ¾Ò²ð¤Î¤¿¤á¤«1/2·î¶¦¤Ë¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¾·î¤È¤â²ñ¾ìÍ½ÌóºÑ¤Ç1·î¤ÏËöº¢¤È¤Î»ö¤Ç¤¹¡Ë¡£
ºÇ¸å¤ÎºÂÃÌ²ñ¤ÏASUS¤Î³¤ÌîÍÎ°ì»á¡Ê°ìÈÖ±¦¡Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿