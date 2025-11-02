保険適用で白い歯「CAD/CAM」が入れられるって本当？ 保険適用の条件を医師に聞く

歯科治療において、「白い歯」といえば保険がきかない高額な治療をイメージしがちですが、実は保険診療でも白い歯を使用できるケースが増えています。前歯だけでなく奥歯にも美しい仕上がりが期待できるようになりました。どの歯に白い歯が使えるのか、詳細を「こばやし歯科」の小林先生にお聞きしました。

≫ 白い歯を手に入れる！セラミック治療のメリットや種類を徹底解説

監修歯科医師：

小林 靖明（こばやし歯科）

大阪歯科大学卒業。その後、一般歯科医院の勤務医として経験を積む。1999年、大阪府堺市に「こばやし歯科」を開院。むし歯や歯周病などの一般的な治療から高度な治療まで幅広く対応している。「治療を受けに行く」というより「仕事帰りに立ち寄る」という気軽さで来院できるよう、居心地の良い空間作りに努めている。日本アンチエイジング歯科学会の会員。

編集部

歯科治療の「白い歯」は保険がきかないイメージがあります。実際、保険でも白い歯が入れられるのでしょうか？

小林先生

たしかに、保険でも入れられる白い歯はあります。例えば、前歯の場合は従来の保険診療でも詰め物や被せ物は白い材料が使用されてきました。奥歯に関してもこれまでは「銀歯」がメインでしたが、保険診療の改定により、白い詰め物や被せ物が入れられるようになっています。

編集部

具体的にどの歯の治療まで白い歯を入れることができますか？

小林先生

一番奥の歯（前から7番目の大臼歯）が4本そろっていれば、その手前の6番目までは保険でも白い歯が入れられます。2023年12月以降、7番目の歯も白い歯が保険適用となりました。

編集部

奥歯も7番目までであれば、今は白い歯が入れられる可能性があるのですね。

小林先生

はい。条件はありますが、今は奥歯でも保険で白い歯が入れられるようになっています。これまで、奥歯の詰め物（インレー）と被せ物（クラウン）は金属しか使用できませんでした。しかし、現在は「CAD/CAMインレー」「CAD/CAM冠」という白い修復物が保険適用となっています。

※この記事はメディカルドックにて【保険適用でも白い歯（詰め物・被せ物）が入れられるって本当?「CAD/CAM」を歯科医が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。