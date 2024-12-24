NexuStella¡¦V-iii¡¦Re:AcT¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È105Ž£¤Ë»²²Ã·èÄê
V¥é¥¤¥Ð¡¼¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNexuStella¡×¡ÖV-iii¡×¤ÈVTuber»öÌ³½ê¡ÖRe:AcT¡×¤¬12·î29Æü¡Á30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È105Ž£¤Ë¶¦Æ±¤Ç½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö17LIVE ¡ß Re:AcT¡×
¡û¡ÖÉð»ÎÍèÉñ¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â½é¸ø³«
17LIVE¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖNexuStella¡×¡ÖV-iii¡×¤È¡¢º£Ç¯11·î¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿mikai¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖRe:AcT¡×¤¬¡¢¡Ö17LIVE ¡ß Re:AcT¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È105Ž£¤Ë¶¦Æ±¤Ç½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£ÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡Ö17LIVE ¡ß Re:AcT¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖNexuStella¡×¡ÖV-iii¡×¡ÖRe:AcT¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Íµ¤V¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢VTuber¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÉÌÌ¤ËÇÛ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁÊµá¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î27Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖNexuStella¡×½êÂ°¤ÎÀï¹ñ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÉð»ÎÍèÉñ¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â½é¸ø³«¤ÇÊÉÌÌ¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³«ºÅ2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë12·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNexuStella x Re:AcT Mixup Stage!!¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÆø¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¡¼¥¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊü±Ç¤ä¡¢NexuStella¤äV-iii½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈÍè¾ì¼Ô¤È´ÊÃ±¤Ê¥¯¥¤¥º¤ä¥È¡¼¥¯¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö17LIVE ¡ß Re:AcT¡×
¡û¡ÖÉð»ÎÍèÉñ¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â½é¸ø³«
17LIVE¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖNexuStella¡×¡ÖV-iii¡×¤È¡¢º£Ç¯11·î¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿mikai¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖRe:AcT¡×¤¬¡¢¡Ö17LIVE ¡ß Re:AcT¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È105Ž£¤Ë¶¦Æ±¤Ç½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£ÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡Ö17LIVE ¡ß Re:AcT¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖNexuStella¡×¡ÖV-iii¡×¡ÖRe:AcT¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Íµ¤V¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢VTuber¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÉÌÌ¤ËÇÛ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁÊµá¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¡¼¥¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊü±Ç¤ä¡¢NexuStella¤äV-iii½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈÍè¾ì¼Ô¤È´ÊÃ±¤Ê¥¯¥¤¥º¤ä¥È¡¼¥¯¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£