£·£´ºÐÀ¸Åç¥Ò¥í¥·Âêºà¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¡Äé¹¬É§»áÁí¹ç±é½Ð¤ÇÍèÇ¯£³·î¾å±é·èÄê¡¡ÍÄ¾¯´ü¤ÎÏÃ¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¢ªÉñÂæ²½·èÄê
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦À¸Åç¥Ò¥í¥·¤ÎÍÄ¾¯´ü¤òÊª¸ì¤Ë¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¤µ¤ó¤Þ½½Í¦»Î¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯£³·î¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎµÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¸Åç¤Î£·£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯¤Ë½é±é¤·¡¢Âç¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤ÎÄ®¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤àÅ¸³«¤âÀ¹¤ê¹þ¤à¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿ÌºÒ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎáÏÂ¤ò¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ò±é¤¸¡¢¥ª¡¼¥ëÀ¤Âå¤Çºî¤ê¾å¤²¤ëÉñÂæ¤ò¤¼¤Ò¡¢¸«¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ó£Ð£Å£Ã¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¡Ö½½Æó¿Í¤Î»à¤Ë¤¿¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¡¦Äé¹¬É§»á¤¬Áí¹ç±é½Ð¤òÃ´Åö¡£À¸Åç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢²È¤ÎÁ°¤¬Âç¤¤Ê¥«¡¼¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥µ¥ó¥Þ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ë¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¥µ¥ó¥Þ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÍî¤Á¤¿¥µ¥ó¥Þ¤ò¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï½¦¤Ã¤Æ¡¢ÈÕ¸æÈÓ¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤òÄé´ÆÆÄ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£