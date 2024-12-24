【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(24日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42661.22 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41267.69 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40405.72 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40396.16 ボリンジャー:＋3σ(13週)
39910.55 新値三本足陽転値
39909.67 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39874.17 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39857.09 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39413.62 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39318.02 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39223.54 均衡表転換線(日足)
39036.85 ★日経平均株価24日終値
39026.68 6日移動平均線
39000.98 均衡表雲上限(日足)
38946.59 均衡表基準線(日足)
38924.75 均衡表転換線(週足)
38917.56 25日移動平均線
38778.94 13週移動平均線
38683.53 200日移動平均線
38509.93 75日移動平均線
38480.64 26週移動平均線
38421.51 ボリンジャー:-1σ(25日)
38354.40 均衡表雲上限(週足)
38239.87 ボリンジャー:-1σ(13週)
37925.45 ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61 均衡表雲下限(日足)
37700.80 ボリンジャー:-2σ(13週)
37429.40 ボリンジャー:-3σ(25日)
37161.73 ボリンジャー:-3σ(13週)
37087.11 ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45 均衡表基準線(週足)
35793.90 均衡表雲下限(週足)
35693.58 ボリンジャー:-2σ(26週)
34300.06 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 35.21(前日30.92)
ST.Slow(9日) 28.86(前日25.57)
ST.Fast(13週) 63.05(前日64.34)
ST.Slow(13週) 68.74(前日69.17)
［2024年12月24日］
株探ニュース