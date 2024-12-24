　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42661.22　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41267.69　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40405.72　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40396.16　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
39910.55　　新値三本足陽転値
39909.67　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39874.17　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39857.09　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39413.62　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39318.02　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39223.54　　均衡表転換線(日足)

39036.85　　★日経平均株価24日終値

39026.68　　6日移動平均線
39000.98　　均衡表雲上限(日足)
38946.59　　均衡表基準線(日足)
38924.75　　均衡表転換線(週足)
38917.56　　25日移動平均線
38778.94　　13週移動平均線
38683.53　　200日移動平均線
38509.93　　75日移動平均線
38480.64　　26週移動平均線
38421.51　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38354.40　　均衡表雲上限(週足)
38239.87　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37925.45　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37700.80　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37429.40　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37161.73　　ボリンジャー:-3σ(13週)
37087.11　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35793.90　　均衡表雲下限(週足)
35693.58　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34300.06　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　35.21(前日30.92)
ST.Slow(9日)　　28.86(前日25.57)

ST.Fast(13週)　 63.05(前日64.34)
ST.Slow(13週)　 68.74(前日69.17)

［2024年12月24日］

株探ニュース