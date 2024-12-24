

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42661.22 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41267.69 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40405.72 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40396.16 ボリンジャー:＋3σ(13週)

39910.55 新値三本足陽転値

39909.67 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39874.17 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39857.09 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39413.62 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39318.02 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39223.54 均衡表転換線(日足)



39036.85 ★日経平均株価24日終値



39026.68 6日移動平均線

39000.98 均衡表雲上限(日足)

38946.59 均衡表基準線(日足)

38924.75 均衡表転換線(週足)

38917.56 25日移動平均線

38778.94 13週移動平均線

38683.53 200日移動平均線

38509.93 75日移動平均線

38480.64 26週移動平均線

38421.51 ボリンジャー:-1σ(25日)

38354.40 均衡表雲上限(週足)

38239.87 ボリンジャー:-1σ(13週)

37925.45 ボリンジャー:-2σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37700.80 ボリンジャー:-2σ(13週)

37429.40 ボリンジャー:-3σ(25日)

37161.73 ボリンジャー:-3σ(13週)

37087.11 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

35793.90 均衡表雲下限(週足)

35693.58 ボリンジャー:-2σ(26週)

34300.06 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 35.21(前日30.92)

ST.Slow(9日) 28.86(前日25.57)



ST.Fast(13週) 63.05(前日64.34)

ST.Slow(13週) 68.74(前日69.17)



［2024年12月24日］



株探ニュース

