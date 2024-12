『東京最高のレストラン』編集長に教わる、2025年行くべき東京のお店5選

「東京の今がわかるお店」を、『東京最高のレストラン』編集長の大木淳夫さんがレクチャー。

食のプロたちがレストランを厳選し、語り尽くす食のガイドブック『東京最高のレストラン』。編集長の大木淳夫さんに、「東京の今がわかる店5選」を教えていただきました。フレンチ、イタリアン、中華、日本料理、ペルー料理といずれも興味を惹かれるお店ばかり。

1. 「ESPRIT C. KEI GINZA」(銀座)

オマールブルーのフュメ 写真:お店から

パリの「Restaurant KEI」でアジア人で初めて三つ星を獲得した小林圭シェフが、虎屋銀座ビル11階にオープンしたオールアラカルトのフレンチです。「散々食べ歩いた美食家の最終地点」(浅妻千映子・『東京最高のレストラン2025』より。以下同)と高評価。さらに絶賛されたのがなんとチョレギサラダ。「チョレギサラダ観が覆されると思うので、ぜひ」(小石原はるか)。オープンキッチンで調理のライブ感を味わいつつ、手練れのソムリエの繰り出すワインも楽しめます。

2. 「impronte」(阿佐ケ谷)

パスタ「鱧と青唐辛子のタリオリーニ」 撮影:外山温子

<店舗情報>◆ESPRIT C. KEI GINZA住所 : 東京都中央区銀座7-8-17 虎屋銀座ビル 11FTEL : 03-6274-6611

神谷町の名店「ダ・オルモ」の初めての姉妹店です。「最後にグラッパを飲みたくなるってのはいい店の証拠」(マッキー牧元)と言われるほど、大いに食と酒を堪能できるイタリアンで、コースはなんと5,500円。アラカルトも秀逸です。33歳の石田竜一シェフは「とにかく一生懸命」(森脇慶子)。カウンター8席だけの小さなお店ですが、おいしそうな匂いに誘われてどんどんお客が訪れますから、ぜひご予約をおすすめします。

3. 「ON the TABLE CHINESE」(渋谷)

「黒酢牛」 撮影:溝口智彦

<店舗情報>◆impronte住所 : 東京都杉並区阿佐谷北1-27-5TEL : 050-5595-1714

中華のレジェンド脇屋友詞シェフの下で23年活躍した、平賀大輔シェフの独立店です。「メニューを読みながらまず1杯飲める」(小石原はるか)と唸らせるほどメニューは魅力的。カウンター越しのシェフとの会話も楽しく、「なにより平賀さんのコミュニケーション力が素晴らしすぎて倒れそうです」(松浦達也)と言われるほど。クリエイティブなコース料理、オーソドックスなアラカルト、どちらも極上です。

4. 「白金 芯」(白金高輪)

揚げ穴子と新生姜の土鍋ご飯 出典:えこだねこさん

<店舗情報>◆ON the TABLE CHINESE住所 : 東京都渋谷区渋谷3-2-6 帝都青山ビル 1FTEL : 050-5593-3181

5品11,000円でまずコースをいただき、その後は自由にアラカルトを、という新機軸で「気負わずに日本料理を食べられるお店と考えると貴重な存在ではないでしょうか」(小石原はるか)。ご主人の前田亮さんは京都の名門仕出し料理店「京趣味 菱岩」や「割烹室井」といった名店で修業をしていて腕は抜群で、さらに愛されキャラ。「いい日本酒を揃えているから、酒好きの人にはおすすめです」(マッキー牧元)

5. 「AKOWA」(白金高輪)

プルポ・アンティクーチェエロ 写真:お店から

<店舗情報>◆白金 芯住所 : 東京都港区白金3-2-3 白金金春ビル 1FTEL : 070-9013-3094

「ペルーの伝統的料理を、現代的レストラン料理に昇華させた」(浅妻千映子)のがこちら。在日ペルー大使公邸専属料理人だったワルテル・ラバホスシェフのお店です。料理はもちろん、「恰幅が良くて店内BGMに合わせてカウンター前で踊る女性」(松浦達也)、「ピエール・ガニェールさん似の渋いおじ様」(小石原はるか)、「ラテンの塊みたいなサービスマン」(大木淳夫)など、ほぼ日替わりの国際色豊かなサービススタッフも魅力的です。

<店舗情報>◆AKOWA住所 : 東京都港区南麻布2-13-13 コーポミナモト 102TEL : 050-5593-8712

※価格は税込

東京のレストランを知るための名ガイド

『東京最高のレストラン2025』(ぴあ株式会社)

今年で創刊24年を迎えた、歴史あるグルメガイド『東京最高のレストラン』。12月に発売された最新刊に参加しているのは、マッキー牧元さん、森脇慶子さん、小石原はるかさん、松浦達也さん、浅妻千映子さんという、東京の食を知り尽くした面々。レストランを厳選し、実名で評価、さらに座談会で語り尽くすという、正直でレストランへの愛が溢れるスタイルに、根強いファンが多い名ガイドです。今年から始まった新企画「後世に残したい 東京最高の名物料理」も読み応え抜群。

https://book.pia.co.jp/book/b656143.html

文:大木淳夫、食べログマガジン編集部

