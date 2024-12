1979年のデビュー以来、日本の音楽史に輝く名曲を数多く生み出してきたASKAのソロ楽曲が各ストリーミングサービスで本日より配信開始となった。

「はじまりはいつも雨」「月が近づけば少しはましだろう」「けれど空は青 〜close friend〜」など、今回解禁されるのはヤマハ、ユニバーサルミュージックレーベルからリリースされた全楽曲。

CHAGE and ASKAの楽曲サブスク解禁に続き、「時代を超えて幅広い世代に音楽を聴いてもらえたら」という思いから、2024年12月24日にASKAのソロ楽曲もサブスクに参入する。

ASKA楽曲 配信リンク:

https://nex-tone.lnk.to/ASKA

●配信予定タイトル

Album /リリース日

・SCENE / 1988.08.21

・SCENE / 1991.06.05

・NEVER END/1995.02.27

・ONE / 1997.03.12

・Kicks / 1998.03.25

・ASKA THE BEST / 1999.03.31

・SCENE III / 2005.11.23

・STANDARD / 2009.11.25

・12 / 2010.02.10

・君の知らない君の歌 / 2010.11.03

・BOOKEND / 2011.12.07

・SCRAMBLE / 2012.10.17

・We are the Fellows / 2018.10.17

・Made in ASKA/ 2018.10.17

・SCENE -Remix ver.- / 2018.11.21

・SCENE -Remix ver.- / 2018.11.21

Single /リリース日

・MY Mr. LONELY HEART / 1987.09.21

・MIDNIGHT 2 CALL / 1988.07.21

・はじまりはいつも雨 / 1991.03.06

・晴天を誉めるなら夕暮れを待て / 1995.01.01

・ID / 1997.02.05

・ONE / 1997.04.28

・Girl / 1998.03.11

・good time / 2000.07.12

・心に花の咲く方へ / 2003.12.17

・UNI-VERSE / 2008.10.11

・あなたが泣くことはない / 2009.02.25

●配信先:

Amazon Music

Apple Music

LINE MUSIC

Spotify

YouTube Music

※その他主要サイト

■Profile■

ASKA

1979年に「ひとり咲き」でデビュー。「SAY YES」「YAH YAH YAH」「めぐり逢い」などリリース。楽曲提供も行う傍らソロ活動も並行し、1991年にリリースされた「はじまりはいつも雨」がミリオン・セールス、同年のアルバム「SCENE供廚ベストセラーを記録。

1999年には、ベスト・アルバム「ASKA the BEST」をリリース。

また、アジアのミュージシャンとしては初となる「MTV Unplugged」へも出演。

2017年には、自主レーベル「DADA label」を立ち上げる。

2024年6月には2度目となるDavid Fosterとの共演が決定! 9月からは全国ツアー『Travel TV presents ASKA CONCERT TOUR 2024≫2025 -Who is ASKA !?-』を開催中。

●ASKA Information

■Live information

Travel TV presents

『ASKA CONCERT TOUR 2024≫2025 -Who is ASKA !?- 』

開催中

2025年01月5日(日)鹿児島 川商ホール(鹿児島市民文化ホール)第一 ※再公演

2025年01⽉11⽇(⼟)愛知 愛知県芸術劇場 ⼤ホール

2025年01⽉12⽇(⽇)愛知 愛知県芸術劇場 ⼤ホール

2025年01⽉17⽇(⾦)沖縄 那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

2025年01⽉18⽇(⼟)沖縄 那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

2025年01⽉25⽇(⼟)⾹川 サンポートホール⾼松 ⼤ホール

2025年01⽉27⽇(⽉)⼤阪 フェスティバルホール

2025年02月14日(金)東京 日本武道館

2025年02月15日(土)東京 日本武道館

[ツアー特設ページ] https://www.fellows.tokyo/news/?id=1310

■2024年9月4日(水) release

LIVE Blu-ray

『ASKA 10 DAYS SPECIAL グッバイ&サンキュー東京厚生年金会館-ここにあなたの足跡を-』

ライブ収録日:2010年2月25日(木)

販売形式:Blu-ray

定価::9,900円(税込)

収録時間:143分

レーベル名:DADA label

品番:DDLB-0025

JAN:4595056946014

発売元:BURNISH STONE

■レギュラーラジオ

TOKYO FM J-FN全国38局ネット⽇曜 10:00〜10:30 『ASKA Terminal Melody』

■ASKA公式SNS

WEBサイト https://fellows.tokyo

X(旧Twitter) https://twitter.com/askaofficial921

Instagram(@aska_official921) http://instagram.com/aska_official921

YouTube https://youtube.com/@askaofficialchannel6209

Facebook https://facebook.com/askaofficial/

(執筆者: gallagherbros)