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Album /¥ê¥ê¡¼¥¹Æü
¡¦SCENE / 1988.08.21
¡¦SCENE ¶ / 1991.06.05
¡¦NEVER END/1995.02.27
¡¦ONE / 1997.03.12
¡¦Kicks / 1998.03.25
¡¦ASKA THE BEST / 1999.03.31
¡¦SCENE III / 2005.11.23
¡¦STANDARD / 2009.11.25
¡¦12 / 2010.02.10
¡¦·¯¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤·¯¤Î²Î / 2010.11.03
¡¦BOOKEND / 2011.12.07
¡¦SCRAMBLE / 2012.10.17
¡¦We are the Fellows / 2018.10.17
¡¦Made in ASKA/ 2018.10.17
¡¦SCENE -Remix ver.- / 2018.11.21
¡¦SCENE¶ -Remix ver.- / 2018.11.21
Single /¥ê¥ê¡¼¥¹Æü
¡¦MY Mr. LONELY HEART / 1987.09.21
¡¦MIDNIGHT 2 CALL / 1988.07.21
¡¦¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤â±« / 1991.03.06
¡¦À²Å·¤òÍÀ¤á¤ë¤Ê¤éÍ¼Êë¤ì¤òÂÔ¤Æ / 1995.01.01
¡¦ID / 1997.02.05
¡¦ONE / 1997.04.28
¡¦Girl / 1998.03.11
¡¦good time / 2000.07.12
¡¦¿´¤Ë²Ö¤Îºé¤¯Êý¤Ø / 2003.12.17
¡¦UNI-VERSE / 2008.10.11
¡¦¤¢¤Ê¤¿¤¬µã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤ / 2009.02.25
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ASKA
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2024Ç¯6·î¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëDavid Foster¤È¤Î¶¦±é¤¬·èÄê¡ª 9·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØTravel TV presents ASKA CONCERT TOUR 2024¢ä2025 -Who is ASKA !?-¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£
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TOKYO FM J-FNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È⽇ÍË 10:00¡Á10:30 ¡ØASKA Terminal Melody¡Ù
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