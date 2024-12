―[ファストファッション、全部買ってみた]―ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。◆大きな話題になった「UNIQLO and Engineered Garments」今回は先日、発売されたUNIQLO and Engineered Garmentsのアイテム2型を紹介します。

ユニクロ40周年を記念したリリースとなり、数年前の商品の復刻です。なので、「デザインやシルエットが古いのでは?」と思う方もいるでしょう。ただ、昔の商品だからと言ってスルーするのはもったいないクオリティです。実際に購入してレビューするので、ぜひこの機会にこの記事を参考にお買い物に役立ててみてください。今回、紹介するのは下記のUNIQLO and Engineered Garments2アイテムです。・コンビネーションフリースジャケット 4990円・フリースプルオーバー 2990円そもそもEngineered Garmentsとは、日本やニューヨークにあるセレクトショップ「NEPENTHES」のオリジナルブランドです。もともと有名なブランドでしたが、2019年にユニクロとコラボレーションを行いし日本での認知もそこで一気に拡大しました。コラボ当時も大きな注目を集めかなりの人気になっていた記憶があります。今回はそんな人気コラボアイテムの復刻です。◆▼コンビネーションフリースジャケットまず紹介するのはコンビネーションフリースジャケット。ユニクロ得意のフリース素材を使用してEngineered Garmentsらしくデザインを入れたアイテムです。デザインのポイントはフリースとナイロンの切り替え。フリースがメインで肘部分や肩などポイントでナイロンに切り替わっています。これも単にナイロンに変えているのではなく、日常でダメージを受けやすい箇所を補強しているのでしょう。肘をついたり、リュックを背負ったり摩擦の多い箇所をナイロンにすることで洋服のダメージを軽減した実用性のあるデザインです。◆ファッション初心者も着こなしやすいそして、実はナイロンだけでなく、フリース自体も毛足の長さなどで切り替わっています。同じ素材ながら毛足の長さなど微妙に変えることで、デザインフルにならずに複雑性を演出しています。素材感も得意のフリースなのでチープ感はまったくありません。肌触りも抜群です。シルエットは全体的にやや緩め。トレンドライクではありませんが、古すぎる印象もないので今もまったく問題なく着用できます。ネックもハイネックなので小顔効果があり、サマになりやすいのもポイント。ファッション初心者も着こなしやすいアイテムでしょう。◆▼フリースプルオーバー次に紹介するのはフリースプルオーバー。男女兼用のアイテムかつキッズでの展開もあるので、家族お揃いで着用できるアイテムです。だからこそ同じデザインで作られていることもあり、大人の男性が着用するとしたら可愛さの強いアイテムでもあります。イメージ的に着用する人を選ぶでしょう。デザインは被って着用するプルオーバータイプ。ショルダー部分がスナップボタンで留められています。フリースによる可愛らしい素材感、丸みを帯びたフォルムなどにより子供っぽさが強め。◆着こなしの難易度はやや高め切り替えデザインはなく、ポケットだけがナイロンになっています。シルエットはフリースジャケットと似た形です。現在でも問題なく使える形ではありますが、ただネックがゆるいのが気になります。首元が開いて見えるので、スタイルをよく見せにくく、難易度は高め。加えて、人を選ぶ印象なので、総じて難しいアイテムと言えるでしょう。◆注目度が高い「人気コラボの復刻」今回、紹介したのは下記のUNIQLO and Engineered Garmentsの2アイテムです。・コンビネーションフリースジャケット・フリースプルオーバーコンビネーションフリースジャケットはデザイン性がありつつも使いやすいフリースを探している方にオススメ、フリースプルオーバーは可愛さの強いアイテムで難易度が高めなのでフリースジャケットのほうがオススメです。今回は先日、発売されたUNIQLO and Engineered Garmentsのアイテム2型紹介しました。人気コラボの復刻ということで今回も注目度が高いので売り切れる前に、ぜひこの記事を参考にチェックしてみてください。―[ファストファッション、全部買ってみた]―【まとめ】株式会社RePLAY代表取締役。ブランドやセレクトショップ、古着、ウェブメディアなどアパレルに関する多彩な事業を運営。ユーチューブ「まとめチャンネル」などでオシャレ初心者にもわかりやすいファッション情報を配信中!(オフィシャルブログ「MLRブログ」)