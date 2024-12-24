¡Ö±³¤ä¤í¾Ð¡×¡Ö5ÅÙ¸«¤·¤¿¡×à¾Ð·âá¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°áÁõ¤ËÂçÈ¿¶Á¡¡¶âÇú¡¦Ã®Èþ¼ò¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÈè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÇú¾Ð
¡¡¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥¨¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ®Èþ¼ò¸¦Æó¡Ê44¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¾×·âÅªá¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°áÁõ¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã®Èþ¼ò¤Ï¡Öº£Æü¤â°ìÆü¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¢ö¡×¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°áÁõ»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¢ö¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¶¦¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¦¥µ¼ª¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤âÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤äÆó¤ÎÏÓ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯à¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥Èá¤Î¶¯¤¤»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã®Èþ¼ò¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Åê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ç¥«²á¤®¡Á¤Ç¤â²Ä°¦¤¤²á¤®¡Á¡×¡Ö¸¦Æó¤Î½÷Áõ¤ÏÁ´Á³°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤è¤Í¡Á¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÈè¤ì¤¬°ìµ¤¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±³¤ä¤í¾Ð 5ÅÙ¸«¤·¤ÆÊ¢Êú¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£