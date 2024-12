公道パレードや展示も！第35回 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル

トヨタ自動車の文化施設であるトヨタ博物館は、「第35回 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル」を2025年4月20日(日)に、愛・地球博記念公園にて開催します。

第35回 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル

本年は、愛知万博20周年記念事業「愛・地球博20祭」に協力させていただき、4月開催とします。

イベント開催にあたり、2025年1月10日(金)より全国から参加車両の募集を行います。

このフェスティバルは、クラシックカーを通じたクルマ文化の醸成と継承を目的に毎年開催している、一般オーナー様参加型イベントです。

国内外メーカーを問わず、個人所有のクラシックカーによる公道パレードや展示を行い、オーナー様同士や来場のお客様との交流を図り、愛車文化を拡げ、発信していくことを目指しています。

自動車産業・文化の集積地である愛知県から愛車文化を盛り上げたいと考えます。

公道パレード中

募集概要は以下のとおりです。

■第35回 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル

1. 開催日 :2025年4月20日(日)

<予定>7時頃トヨタ博物館集合・受付、公道パレード後、展示。

16時頃終了・解散

※終了時間は天候やイベント進行により前後することがあります。

2. 開催場所:出発式 :トヨタ博物館

メイン会場:愛・地球博記念公園

愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1

3. 募集車両:100台〜120台

(応募多数の場合、車種等の情報をもとに事務局にて選定)

4. 参加費 :5,000円/台(税込)

(含まれるもの:CCFパンフレット、記念バッジ、車両ゼッケン)

5. 募集期間:2025年1月10日(金)〜1月20日(月) ※当日消印有効

6. 応募方法:エントリー用紙をトヨタ博物館ホームページでダウンロードし、郵送

7. 応募資格:1995年以前に生産された国産車・輸入車(除く、二輪車)

※車両条件の詳細は、ホームページの募集要項を確認してください。

8. その他 :当選後に案内する参加誓約書に同意いただきます。

