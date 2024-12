大道芸スターなど延べ700団体！さいたまアリーナ「第20回さいたま新都心大道芸フェスティバル」

さいたまアリーナでは、新春の恒例行事「第20回さいたま新都心大道芸フェスティバル」を、2025年1月11日・12日の2日間、JRさいたま新都心駅周辺にて開催します。

さいたまアリーナ「第20回さいたま新都心大道芸フェスティバル」

開催日 : 2025年1月11日(土)・12日(日) 11:00〜16:00

開催場所 : けやきひろば、コクーンシティ、JRさいたま新都心ビル前、

さいたま新都心駅東西自由通路に設置した計13ヶ所の会場

(他、定点6ヶ所、ウォーキングアクト4ヶ所)

[アクセス]さいたま市中央区 JRさいたま新都心駅下車

入場 : 無料

主催 : 株式会社さいたまアリーナ

共催 : 埼玉県、さいたま新都心まちづくり推進協議会、

一般社団法人さいたま新都心エリアマネジメント、

コクーンシティ(カタクラ〔片倉工業株式会社〕)

大和ハウス工業株式会社、株式会社JR東日本ビルディング

協賛 : 大成建設株式会社

後援 : さいたま市/埼玉県教育委員会

協力 : ヘブンアーティスト運営実行委員会

入場 : 無料

WEBサイト : https://www.saitama-arena.co.jp/event/daidougei2025/

お問合せ先: さいたまスーパーアリーナ 048-601-1122

※天候等により内容変更や中止の可能性があります。

さいたまアリーナでは、新春の恒例行事「第20回さいたま新都心大道芸フェスティバル」を、2025年1月11日・12日の2日間、JRさいたま新都心駅周辺にて開催。

2024年は開催20回目であると同時に、さいたまスーパーアリーナ開業25周年という節目の年であり、本イベントはそのトップバッターを飾ります。

このイベントの特設WEBサイトでは、このイベントを20回牽引し、数々の優れた大道芸人を輩出してきた橋本隆雄プロデューサーのインタビューを初掲載。

20回目で延べ700団体を突破する参加アーティストの2024年の顔ぶれも決まり、第1回から20回連続で出演する「中国雑技芸術団」をはじめとした「ヘブンアーティスト(※)」54組によるパフォーマンスをさいたま新都心駅周辺の13ヶ所にて楽しめます。

また、その他に1日中同じ場所で集中的にパフォーマンスを行う「定点」は6ヶ所、会場内を回遊する「ウォーキングアクト」は4ヶ所であり、こちらも併せて楽しめます。

※ヘブンアーティストは、東京都が実施する専門家による審査に合格し、ライセンスを交付されたアーティストです。

ライセンスを交付されたアーティストは、東京都が指定する都立公園や民間施設等の決められた場所で、予約した日時に、音楽演奏やパフォーマンスを行うことができます。

2024年も、複数のアーティストが競演し、フェスティバルを華麗に締めくくる「フィナーレ」と同時並行で、16時まで各ポイント(一部除く)にて演技を実施します。

大道芸フェスティバルの世界観を各所にてイベント終了まで楽しめるプログラムとしています。

2024年の見どころは、「フィナーレ」の他、「中国雑技芸術団」、「Asterisk・NOVA」をはじめとしたアクロバットパフォーマンスや、「ソランポ・ソラン」によるエアリアルショー、「’97」による世界トップレベルのダブルタッチショーなどです。

さらに「加納真実」、「チクリーノ」などのパントマイムショー、9団体が出演者に名を連ねる楽器や歌唱でパフォーマンスを行うアーティストにも注目です。

2025年に入り、全国で最も早く皆様にお届けする、豪華アーティスト54組による至高のエンターテインメント「さいたま新都心大道芸フェスティバル」。

20回目の2024年も、目の前で繰り広げられる迫力ある演技に会場はあたたかな拍手と笑顔に包まれます。

【イベント概要】

「中国雑技芸術団」を始め、東京都公認の「ヘブンアーティスト」たち総勢54組が、磨き上げたパフォーマンスの数々で新春のさいたま新都心を盛り上げます。

設置された各ポイント以外にも、次々と繰り広げられるマジックや、時間をかけて一つの作品を創り上げるペイント芸などが展開される定点ポイント、自由に動き回るアーティストの出没(ウォーキングアクト)などが予定されています。

さいたま新都心のまち全体が大道芸一色になる2日間、存分に楽しめます。

<ジャンル>

アクロバット、糸あやつり人形、インポッシブル書道、ウォーキングアクト、ウォーキングアート、エンターテインメント、オペラ、音楽パフォーマンス、クラウン、コマ回し、コメディ、THE大道芸、ジャグリング、スタイリッシュコメディー、スタチュー、ジャグリング・アコーディオン演奏、新感覚アクロバット、ストリートジャズサックスアンサンブル、ストリートペイント、スプレーアート、タップダンス、大道芸バンド、ダブルダッチ・アクロバット・ブレイクダンス、中国雑技、DJ&ロボットダンス、道化師、人形劇、人間彫刻、パントマイム、ヒーロージャグリング、ビジュアルコメディ、1人同時演奏芸、マジック、マリンバ演奏、ミニサーカス、ユニサイクルサーカス、ヨーヨージャグリング、ワールドミュージック、和風手品等

【参考情報】

■けやきひろばの概要

(1)場所 :埼玉県さいたま市中央区新都心10番地

(2)面積 :敷地面積:11,100.04m2

建築面積:10,546.90m2

延べ面積:26,608.61m2

店舗面積:3,500.00m2

(3)アクセス :JR京浜東北・高崎・宇都宮線「さいたま新都心」駅下車徒歩2分

JR埼京線「北与野」駅下車 徒歩5分

(4)規模 :地下1階-地上3階

(5)出店数 :24店舗、行政サービス1施設

(6)駐車台数 :約290台

(7)駐輪台数 :約750台

(8)営業時間 :各店舗により異なる。

(9)事業者 :株式会社さいたまアリーナ 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地

(10)問合せ先:株式会社さいたまアリーナ 048-601-1122

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大道芸スターなど延べ700団体!さいたまアリーナ「第20回さいたま新都心大道芸フェスティバル」 appeared first on Dtimes.