日本分析機器工業会は、医療・計測・分析・制御機器関連工業会連絡会の一員として、2005年より欧州 RoHS 指令の医療・計測・分析・制御機器の取り扱いについて、他工業団体と共同して情報収集を行うと共に、JBCEなどを通じて意見出しやロビー活動等を行っています。

日本分析機器工業会「カテゴリ8&9連絡会 環境セミナー 2024─ 医療・計測・分析 ・制御機器における環境関連法規制の最新動向 ─ 」

その後、化学物質規制に関しては、欧州においても様々な規制が、各国でもRoHSやその他の規制が始まり、今も拡大し続けています。

カテゴリ8&9連絡会と共に、これらに対応すべくグローバルな視点で活動を継続しています。

このセミナーは、カテゴリ8&9連絡会の活動の一環として、様々な化学物質規制の現状を聴講者と共有すべく、各規制や各国・地域に精通されておられる方々を講師に迎え、最新の規制動向や取り組みに関して講演します。

今回は、「日本の国際的潮流(ストックホルム条約を中心に)」「PFAS規制」「欧州」における最新動向に加え、その他の地域「中国、アジア諸国」の動向、また、持続可能な製品設計に関する欧州のエコデザイン規則についても講演。

恒例のパネルディスカッションでは、困っていることなどをテーマに取り上げ、各団体のパネリストから実例などを紹介いただき、社内での管理・活動の一助に活用出来ます。

なお、2024年度はウェビナー開催とさせていただきます。

開催概要について

開催日時 :2025年2月6日(木)10:00〜17:05

(9:30〜 Zoom接続開始)

見逃し配信:2025年2月10日(月)20:00〜2025年2月17日(月)20:00

[予定期間]

開催形式 :Zoomビデオウェビナー

※Zoomが利用できることを確認してから、お申し込みください。

動作確認のために、Zoom社のテストミーティング

費用:主催団体会員…4,950円/1名(税込)

一般の方 …9,900円/1名(税込)

※経済産業省ご担当者様によるご講演は参加費無料です。

※無料のご講演のみ参加希望の方は、申込みフォームの“ご質問など”に「無料」と記入ください。

但し、見逃し配信はございません。

申込方法:

以下のリンクより、一般社団法人日本電気計測器工業会(JEMIMA)のホームページから申込みできます。

https://www.jemima.or.jp/form/cat89/index.html?target=1984

申込締切日:2025年1月7日(火)18:00

※先着順で定員(250名)となり次第締め切りとさせていただきます。

ご請求:

2025年1月10日頃に適格請求書のPDFファイルをメール添付にて送付します。

※記入いただいた会社名を請求書の宛名とします。

※宛名に変更等がありましたら、申込みフォームの“ご質問など”に記入ください。

※紙の適格請求書が必要な場合は、申込みフォームの“ご質問など”に、その旨を記入ください。

お支払い:

2025年1月30日(木)までに銀行振込をお願いします。

※セミナー当日、Zoomビデオウェビナーに参加・聴講できない場合でも返金いたしかねますが、2025年2月17日までの見逃し配信を利用ください。

参加手順、資料配布:

費用のお支払いが確認できた方へ、Zoomビデオウェビナーの参加手順とセミナー資料のダウンロード方法を案内します。

案内は、E-mailにて2025年2月3日頃を予定しています。

■プログラム

※事情によりテーマ内容・時間・講師などに変更があることがあります。

あらかじめご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

9:30〜10:00 Zoom 接続開始

10:00〜10:05 開会の挨拶

一般社団法人日本電気制御機器工業会 専務理事 江口 純一 様

10:05〜10:50(45分)

【無料講演】(仮)日本の国際潮流(ストックホルム条約を中心に)

経済産業省 ご担当者様

11:00〜11:50(50分)

(仮)エコデザイン規則の最新動向

一般社団法人サステナブルビジネス研究所 代表理事 市川 芳明 様

11:50〜12:50(60分)昼休憩

12:50〜13:40(50分)

(仮)PFAS規制の最新動向

日本フルオロケミカルプロダクト協議会(FCJ)

AGC株式会社 化学品カンパニー 菅原 高嶺 様

13:50〜14:50(60分)

(仮)中国、アジア諸国のRoHS類似規制の最新動向

独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO 北京)吉池 直樹 様

エンヴィックス有限会社ご担当者様

15:00〜16:00(60分)

欧州の製品環境規制最新動向

在欧日系ビジネス協議会(JBCE)事務局

一般社団法人日本電気計測器工業会(JEMIMA)

株式会社堀場製作所 欧州担当部長 ブラッセル駐在 三浦 哲三郎 様

16:10〜17:00(50分)

パネルディスカッション

「どうする?増える新規規制物質への対応! 〜POPs物質の対応・米国PFAS報告事例紹介〜」

パネリスト:主催団体委員

17:00〜17:05 閉会の挨拶

一般社団法人日本電気制御機器工業会 環境グリーン委員会 委員長 今城 航

※セミナー中に頂いたご質問も録画し、見逃し配信に含めさせていただきます

