360°カメラ搭載！MAXWIN『MDR-I003』

MAXWIN『MDR-I003』

MAXWINは、360°カメラ搭載リアカメラ60fpsデジタルインナーミラー『MDR-I003』に駐車監視機能を追加し、販売中。

本体に駐車監視ケーブルを接続するだけで駐車中も360°全方位撮影で死角ナシ!

MDR-I003専用駐車監視ケーブル

◆駐車監視機能

別売の3芯電源ケーブルに接続することで、エンジンをオフにしても電源を供給することができ、当て逃げなど駐車中の車に衝撃が加わった場合、自動的に衝撃録画データを記録します。

駐車監視ケーブル 仕様

◆リアカメラはSonyIMX462を採用

リアカメラには暗さに強いソニー製「STARVIS」IMX462イメージセンサーを採用。

トンネルや夜間、光量が少ないシーンでもくっきりクリアな映像を出力できます。

※STARVISは、ソニー株式会社の商標です。

◆本体カメラ360°撮影

ドーム型レンズで全方位を隙間なく撮影し、最新の画像補正で広角映像を平面に補正して表示。

録画中や再生中に、気になったタイミングで回転させて確認できます。

1920×1920pixelの高解像度で録画可能。

前方に既存のドライブレコーダーがある場合はレンズを下に向けて車内360°撮影、レンズを前方に向ければフロントカメラ代わりにもなります。

360°カメラ+リアカメラ60fps

◆多彩な表示モード

分割画面やリアカメラ全画面表示など表示モードも多彩。

画面表示をOFFにすれば通常のミラーとしても使用できます。

◆Gセンサー搭載

強い振動が感知されるとその時録画されていたファイルがロックされます。

大切なデータが上書きされてしまうことがなく、もしもの時も安心です。

◆使いやすいタッチパネル搭載

画面に軽く触れるだけで操作可能な静電タッチパネルを採用しています。

画面の表示に触れるだけの直感的な操作が可能です。

◆バック連動対応

バック連動線をバックランプ配線に接続することにより、バックギア入力時に自動的にリアカメラ画面を表示させることができます。

◆GPS機能対応

GPSアンテナを接続することで、日時・走行速度・走行方位を画面に表示でき、走行記録も同時に保存、専用再生ソフトウェア(パソコン)でカンタンに再生可能です。

また、GPSが受信されると日時情報が自動で修正され、時刻設定の必要がありません。

