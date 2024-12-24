µð¿Í¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥¹¡Ú¼Ì¿¿¡§Ìð¸ýµü¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

7·î¤Ëµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¡Ä46»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.272

¡¡µð¿Í¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¥ì¥¤¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥×¥­¥óµ­¼Ô¤¬¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£ÅÓÃæ²ÃÆþ¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿½õ¤Ã¿Í¤Î¡È°ÜÀÒ¡É¤Ë¡Ö¤Þ¤À¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¡Ö¹¥´¶¤Î»ý¤Æ¤ëÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÃ²¤­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥â¥ó¥Æ¥¹¤ÏºòÇ¯¥í¥Ã¥­¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£µ¨¤Ï»±²¼3A¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢7·î11Æü¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£7·î26Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢8·î¤Ï20»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.358¤ÈÌöÆ°¡£Ç¯´Ö¤Ç¤Ï1ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢46»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.272¡¢41°ÂÂÇ¤Î¤¦¤ÁÆóÎÝÂÇ15ËÜ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£

¡¡¥·¥§¥¢¤ÊÂÇ·â¤Ë²Ã¤¨¡¢»°ÎÝ¤Ç6»î¹ç¡¢Í··â¤Ç4»î¹ç¡¢º¸Íã¤Ç29»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢Í··â¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤Û¤«¡¢ËÜ¿¦¤Ç¤ÏÆâ³°Ìî¤â¤³¤Ê¤¹¸¥¿È¤Ö¤ê¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢12·î¤Ë¼«Í³·ÀÌó¸ø¼¨¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Îµî½¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤­¤Æ¡È¿·Å·ÃÏ¡É¤¬·èÄê¡£

¡ÖÃ»¤¤´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÀ­³ÊÅª¤Ë¤âÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¹¥¤­¤Ê³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥ó¥Æ¥¹¤È¤«¸«¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éNPB¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀµÄ¾¹ñÆâ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¹¥´¶¤Î»ý¤Æ¤ëÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¶¼Õ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë