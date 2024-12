【figma レーシングミク 2024ver.】2025年10月 発売予定価格:13,800円

マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma レーシングミク 2024ver.」を2025年10月に発売する。価格は13,800円

。12月24日12時より予約受付を開始した。

本商品はモータースポーツプロジェクト「初音ミク GTプロジェクト」専用キャラクター「レーシングミク」の2024Ver.をfigma化したもの。イラストレーター、モグモ氏のイラストを元に立体化され、魔法使いのようなデザインとなっている。

大きな帽子や箒型マイク、フードや大きなマフラーが造形され、特徴的なツインテールはグラデーション表現が施されている。

表情パーツは「笑顔」、「ウィンク顔」、「目閉じ笑顔」の3種類が付属する。

figma レーシングミク 2024ver.

2025年10月 発売予定

価格:13,800円

サイズ:全高約160mm(帽子含め)

(C) モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト