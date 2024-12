櫻坂46が公式TikTokを更新。「来年も、ともに歩いていこう。(Let’s stride into the new year together.)」というメッセージと共に、2024年の活動をダイジェスト映像を投稿した。

【動画】力強いメッセージと共に櫻坂46の2024年の活躍を集約した動画を公開

■更なる成長を遂げた2024年の櫻坂46の軌跡を辿る映像を公開

「櫻坂らしさってなんだろう? ずっと探し続けてきたその答え。今年は自信をもって『私たちらしく咲くことができた』、そう思える一年でした」というナレーションともに動画がスタート。ステージでセンターを務める山下瞳月、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』での藤吉夏鈴&小池美波&齋藤冬優花の姿、小林由依の卒業コンサートの様子、香港で開催された『Clockenflap Music & Arts Festival 2024』、韓国で開催された『WONDERLIVET 2024』、ZOZOマリンスタジアムでの『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』と続く。いずれも櫻坂46にとって重要なステージの映像だ。さらに、メンバーたちのリラックスした表情を見ることができるオフショット動画も。

最後は「わたしたちは前を向き続けます。明日が、未来が待ち遠しい。さぁ、次はどんな花を咲かせようか」と力強く、頼もしい言葉で締めくくった。この動画から、2024年の櫻坂46の活躍がしっかりと感じられる。

SNSには「櫻坂を好きになって本当によかったです!」「櫻坂のおかげで素敵な一年になりました」「最高の思い出とたくさんの幸せをありがとう!」「櫻坂に出会えている人生で幸せです、今年もたくさんのわくわくをありがとう!!!」といったファンからの感謝の言葉をたくさん見ることができる。