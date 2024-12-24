´Ú¹ñÌîÅÞ¤Î¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡¢ÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô·ó¼óÁê¤ÎÃÆ³¯¼êÂ³¤³«»ÏÀë¸À
´Ú¹ñºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤¬£²£´Æü¡¢´Ú×ÜÞ¬¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¡ËÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô·ó¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯¼êÂ³¤³«»Ï¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
ËÑ»¿Âç¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ç¡Ë±¡ÆâÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°¡¢¥½¥¦¥ëÆòâãÅç¡Ê¥è¥¤¥É¡Ë¹ñ²ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ì±¼çÅÞ±¡ÆâÂÐºö²ñµÄ¤Ç¡ÖÌ±¼çÅÞ¤Ï¡ØÆâÍðÂå¹Ô¡Ù´Ú×ÜÞ¬¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯¼êÂ³¤¤ò¤¹¤°¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡×¤È¤·¡ÖÆâÍð¤Î¾®¤µ¤Ê²Ð¤òÄÃ°µ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ËÑ±¡ÆâÂåÉ½¤Ï¡Öº£Æü¡Ê£²£´Æü¡Ë¤¬´Ú¸¢¸ÂÂå¹Ô¤ËÍ¿¤¨¤¿ºÇ¸å¤Î´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â´Ú¸¢¸ÂÂå¹Ô¤Ïº£Æü¤Î¹ñÌ³²ñµÄ¤Ç¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡ËÆÃ¸¡Ë¡¡¢ÆâÍð°ìÈÌÆÃ¸¡Ë¡¤ò¸øÉÛ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö´Ú×ÜÞ¬¼óÁê¤ÎÏÃ¤Ï»þ´Ö¤òÃÙ±ä¤·¤ÆÆâÍð¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ°Ê³°¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
´Ú¸¢¸ÂÂå¹Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¹ñÌ³²ñµÄ°Æ·ï¤Ë¡ÖÁÐÆÃ¸¡Ë¡¡×¡ÊÆâÍð°ìÈÌÆÃ¸¡Ë¡¡¦¶â·ú´õÉ×¿ÍÆÃ¸¡Ë¡¡Ë¤ò¾åÄø¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£´Ú¸¢¸ÂÂå¹Ô¤Ï¡ÖÆÃ¸¡Ë¡½èÍý¤ä·ûË¡ºÛÈ½´±Ç¤Ì¿¤Î¤è¤¦¤ËË¡Íý²ò¼á¤ÈÀ¯¼£Åª¸«²ò¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë·ü°Æ¤ò¸ÌÀ¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤è¤êÍ¿ÌîÅÞ¤¬³Û¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´Ú¸¢¸ÂÂå¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯µÄ»þ´ü¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å¤ÎÈó¾ïµÄ°÷Áí²ñÄ¾Á°¤ÎÅÞ»ØÆ³Éô²ñµÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ëÅ¸Ë¾¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ä¾¤Á¤ËÃÆ³¯°Æ¤¬È¯µÄ¤µ¤ì¤ì¤Ð£²£¶Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤¿ËÜ²ñµÄ¤ò·Ð¤Æ£²£·Æü¤ËÉ½·è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Ì±¼çÅÞ¤Ï±¿±Ä°Ñ¤ÇÃ±ÆÈµÄ·è¤òÄÌ¤¸¤Æ£²£·ÆüËÜ²ñµÄÆüÄø¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¡£
¡þÍ¿Ìî¡¢´Ú¸¢¸ÂÂå¹Ô¤ÎÃÆ³¯ÄêÂ¿ô¤Ç°Û¸«
°ìÊý¡¢´Ú¸¢¸ÂÂå¹ÔÃÆ³¯°ÆµÄ·èÄêÂ¿ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤ÈÌ±¼çÅÞ¤ÏÊÌ¡¹¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤Ï´Ú¸¢¸ÂÂå¹Ô¤¬ÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÂçÅýÎÎÃÆ³¯°Æ¤Î¤è¤¦¤ËºßÀÒµÄ°÷¤Î£³Ê¬¤Î£²¡Ê£²£°£°¿Í¡Ë°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¡£
¤·¤«¤·Ì±¼çÅÞ¤ÏºßÀÒµÄ°÷²áÈ¾¡Ê£±£µ£±¿Í¡Ë¤Î»¿À®¤Ç²ÄÇ½¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£ËÑ±¡ÆâÂåÉ½¤â¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡Ë¤Î¸½ºß¤Î¿ÈÊ¬¤ÏÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢£²¿Í¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢´Ú¼óÁê¤Ï¹ñÌ±¤¬Áª½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¹ñÌ³°Ñ°÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºßÀÒµÄ°÷²áÈ¾»¿À®¤Ç²ÄÇ½¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ì±¼çÅÞ¤Î¼çÄ¥¤Ï¹ñ²ñÎ©Ë¡Ä´ºº¤Î¸«²ò¤Ë½¾¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£À¯¼£µÄ²ñ¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ë¥ç¥óÎ©Ë¡Ä´ºº´±¤Ï£²£³Æü¡ÖÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô½¢Ç¤°ÊÁ°¡¢¼óÁê¤È¤·¤Æ¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÃæ¤ÇÃÆ³¯ÍýÍ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹ñÌ³ÁíÍý¡Ê¼óÁê¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯°ÆÈ¯µÄ¤ª¤è¤ÓµÄ·èÍ×·ï¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Ø³¦¤Ç¤â°ÛÏÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ±¼çÅÞ¤Ë²óÅú¤·¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ï´Ú¸¢¸ÂÂå¹Ô¤¬¼óÁê¤È¤·¤Æ£±£²¡¦£³Èó¾ï²ü¸·¤ËÆ±Ä´¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÍÆµ¿¤À¤±¤ò»ØÅ¦¤·¤ÆÃÆ³¯°ÆÁð°Æ¤ò´°À®¤·¤¿¡£