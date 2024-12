回転寿司チェーン「くら寿司」が、TVアニメ『ブルーロック』とコラボレーション!

くら寿司限定のコラボグッズやメニューが登場するほか、『ブルーロック』のアートを使用した恵方巻も販売されます☆

くら寿司×TVアニメ『ブルーロック』コラボキャンペーン

キャンペーン開始日:2025年1月10日(金)

開催店舗:全国のくら寿司

講談社「週刊少年マガジン」連載されている、発行部数が全世界累計4,000万部を突破、第45回講談社漫画賞少年部門受賞した、金城宗幸先生原作、ノ村優介先生が漫画を担当する、人気サッカー漫画を原作としたTVアニメ『ブルーロック』

現在、TVアニメ第2期「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」が放送されています。

“ブルーロック(青い監獄)”に集められた300人の高校生FW(フォワード)たち が世界一のストライカーを目指して、己のサッカー生命とゴールをかけて挑むデスゲームのような作風は、“史上最もアツく、最もイカれたサッカーアニメ”として幅広い年代から注目を集め、アプリゲーム、舞台化など多方面での展開も話題を呼んでいる作品です。

そんなTVアニメ『ブルーロック』と「くら寿司」がコラボレーションしたキャンペーンが期間限定で開催決定!

期間中、くら寿司限定のコラボグッズやメニューが登場するほか、節分限定メニューとして『ブルーロック』デザインの恵方巻も販売されます。

「ビッくらポン!」で当たる『ブルーロック』オリジナルグッズ

実施期間:2025年1月10日(金)〜2月2日(日)※無くなり次第終了

店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるか、「スマホで注文」を税込み550円利用するごとにゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」

「ビッくらポン!」の景品として、『ブルーロック』のアートを使用したオリジナルグッズがゲットできます。

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」を楽しむことができます

めじるしチャーム

種類:全8種(潔世一、糸師凛、蜂楽廻、凪誠士郎、鳥旅人、氷織羊、千切豹馬、御影玲王)

ペットボトルや傘などに付けられる「めじるしチャーム」

普段のユニフォーム姿ではなく私服を着た、いつもと異なる表情が楽しめるアートがポイントです。

缶バッジ

種類:全10種(潔世一、糸師凛、蜂楽廻、凪誠士郎、鳥旅人、氷織羊、千切豹馬、御影玲王、糸師冴、オリヴァ・愛空)

手持ちのバッグやポーチのアクセントとしても活躍してくれる「缶バッジ」

この季節ならではの雪の結晶が背景に散りばめられた、かわいらしいデフォルメキャラがプリントされています。

マスキングテープ

種類:全4種

ノートや手帳などに貼ってデコレーションが楽しめる「マスキングテープ」

くら寿司のメニューを持ったキャラクターたちのアートなどを使ったオリジナルグッズです。

くら寿司×「ブルーロック」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

スケジュール:

第1弾:2025年1月10日(金)〜無くなり次第終了

第2弾:2025年1月24日(金)〜無くなり次第終了

税込み2,500円のお会計ごとにオリジナルグッズがプレゼントされるキャンペーンを実施。

第1弾、第2弾の2回にわたり異なるグッズが用意されています。

第1弾「A4クリアファイル」

実施期間:2025年1月10日(金)〜無くなり次第終了

種類:全5種

配布人数:合計先着30万名

くら寿司限定描き下ろしイラストが描かれた、オリジナルA4クリアファイル。

オモテ、ウラ面に異なるデザインを使用したクリアファイル全5種類が展開されます。

第2弾「2025年カレンダー」

実施期間:2025年1月24日(金)〜無くなり次第終了

種類:全4種

配布人数:合計先着30万名

TVアニメの名シーンが描かれた、新学期から使える4月始まりの2025年カレンダー。

「潔世一&糸師凛」「蜂楽廻&千切豹馬」「凪誠士郎&御影玲王」「氷織羊&鳥旅人」のアートを楽しむことができます。

くら寿司×「ブルーロック」コラボメニュー

メンバーの好きな食べ物を使用したコラボメニューも多数販売。

それぞれ、キャラクターが描かれたカードが付いてきます。

※一部店舗では価格が異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

潔と凛の宿敵(ライバル)マグロサーモン握り

価格:190円

販売期間:1月10日(金)〜2月2日(日)

オニオンがさっぱりとした後味にしてくれる「潔と凛の宿敵(ライバル)マグロサーモン握り」

「潔世一」の好物“焼き鮭”をイメージしたサーモンと、「糸師凛」の好物“まぐろ”にマヨネーズとオニオンがトッピングされています。

「潔世一」と「糸師凛」をプリントしたカード付きです。

冴・愛空・士道のU-20 軍艦セット

価格:260円

販売期間:2025年1月10日(金)〜2月2日(日)

1皿で3種類の軍艦が楽しめる、U-20日本代表3人の好物を詰め合わせた軍艦セット。

「糸師冴」の好物“塩昆布”と相性の良いねぎまぐろを使用した軍艦、「オリヴァ・愛空」の好物であり、キムチの味を残しつつイカの食感を楽しめるようバランスを調整した“イカキムチ”の軍艦、「士道龍聖」の好物である“ユッケ”を連想させるまぐろユッケが盛りつけられています。

オモテ面に「糸師冴」、ウラ面に「オリヴァ・愛空」と「士道龍聖」コンビをプリントしたカード付き。

凪と玲王の相方(パートナー)レモンティーソーダ

価格:530円

販売期間:2025年1月10日(金)〜2月2日(日)

持ち帰り:不可

「凪誠士郎」の好物である“レモンティー”を使用し、トッピングには、「御影玲王」のメンバーカラーであるパープルをぶどうシャーベットで表現したドリンクメニュー。

氷の代わりにマンゴー・パイン・いちごの冷凍フルーツを入れることで味が薄まることなく、さらには溶け出したフルーツの甘みで味の変化を楽しむことができます。

背景にタイトルロゴを落とし込んだ「凪誠士郎」と「御影玲王」のカードがかっこいい!

くら寿司×『ブルーロック』恵方巻「(ブルーロック)恵方巻3本セット」

価格:980円

※お持ち帰り限定、一部店舗では価格が異なります

予約受付期間:2025年1月4日(土)〜2月2日(日)

※数量限定のため、予約販売数に達し次第終了となります

受け渡し:2025年2月2日(日)

内容:左から)

・まぐろサーモン巻(まぐろ、サーモン、きゅうり)

・めんたま巻(明太子ばらこ、玉子焼き)

・牛すきカニカマ巻(牛すき焼き、カニカマ、きゅうり、マヨネーズ)

サイズ:ハーフサイズ(約10センチ)

TVアニメ『ブルーロック』とコラボした恵方巻「(ブルーロック)恵方巻3本セット」が登場。

それぞれの恵方巻にメインキャラクターが描かれた特製フィルムが巻かれています。

特製フィルムと同じアートを使用したステッカー付きです☆

くら寿司おすすめの恵方巻

メニュー名・価格:左から)

・えびマヨ巻(えびマヨ、きゅうり、えび)380円

・七福巻 (穴子(※西日本エリアはうなぎ)、えび、椎茸煮、たまご、おぼろ、かんぴょう、きゅうり)380円

・豪華かに太巻(かに身、たまご、きゅうり)600円

・たまご巻(たまご、きゅうり)280円

予約受付期間:2025年1月4日(土)〜2月2日(日)

※数量限定のため、予約販売数に達し次第終了となります

受け渡し:2025年2月2日(日)

サイズ:ハーフサイズ(約10センチ)

1月4日より、くら寿司おすすめの恵方巻の予約受付を開始。

2025年は、えびマヨやきゅうり、えびを巻いた「えびマヨ巻」のほか

穴子、えび、椎茸煮、たまご、おぼろ、かんぴょう、きゅうりを使った「七福巻」

かに身にたまごときゅうりを合わせた「豪華かに太巻」

たまごと共に食感の良いきゅうりを巻いた「たまご巻」が販売されます。

くら寿司限定のコラボグッズやメニューが販売されるスペシャル企画。

くら寿司にて2025年1月10日より開催される、TVアニメ『ブルーロック』コラボキャンペーンの紹介でした☆

いくら、うに、かに、かずのこ、寒ぶり、金目鯛、黒毛和牛など豪華食材が大集結!くら寿司「年末年始」フェア いくら、うに、かに、かずのこ、寒ぶり、金目鯛、黒毛和牛など豪華食材が大集結!くら寿司「年末年始」フェア 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定グッズやメニュー、恵方巻!くら寿司×TVアニメ『ブルーロック』コラボキャンペーン appeared first on Dtimes.