今シーズンのトーナメント優勝者がドレスアップして一堂に会した『JLPGAアワード2024』が12月17日、都内のホテルで開催された。日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)が国内女子ツアーで顕著な成績をあげた選手などを年間表彰する祭典だ。年に一度、選手たちが華やかにドレスアップした姿が見られることでも知られており、この舞台を目標に戦うプロもいるという。

今年の年間最優秀選手賞は竹田麗央(たけだりお・21)。他に賞金ランキング第1位、JLPGA栄誉賞、メディア賞「ベストコメント」部門、特別賞を受賞し5冠を達成した。

竹田は会見で「アワードは初めてだったので、雰囲気とかも味わいながら、5回の表彰をいただけてすごく嬉しいです」と5冠受賞の感想を語った。「TOTOジャパンクラシック」で優勝し、’25年シーズンから米女子ゴルフツアーの出場資格と2年間のシード権を獲得。来季は米国が主戦場になる。

「野球観戦が好きなので、メジャーリーグの試合を観てみたいなと思います。(大谷翔平を)見たことがないので観たいなと思います」

野球好きな竹田にとってメジャーリーグ観戦は大きな刺激になるはず。食生活の部分では「炊飯器を持って行ったほうがいいというのを米国にいる選手たちからも教えていただいたので、持って行こうかな」と語った。オフは渡米に向けた準備で忙しくなりそうだ。

ちなみに竹田は、アワードに着物で出席することを8月には決めていたそうで、「ピンクが好きなので、帯紐をピンクにしました」と明かした。

ツアー優勝者やゴルフ功労者が表彰されるアワードは今シーズン最高の舞台。出席するプロたちもグリーン上とは違う艶やかなドレスアップ姿で参加した。そのなかでも特に目を引いたプロをピックアップしてみた。

<山内日菜子>

「大変身っ!!!!monsoon nights are gonna get you so high!!! って感じ」と自身のInstagramで報告した山内。アワード出席のため大好きなアーティスト『SEKAI NO OWARI』のヘアメイクを担当する江口洋樹氏に「勇気を振り絞って、メッセージを送ったところ、快く受けてくださって」と告白。セカオワの世界観に包まれ、「幸せで楽しい時間を本当にありがとうございました。最高に思い出に残るアワードになりました」とコメントしていた。

<小祝さくら>

今季2勝の小祝(26)は、仲の良い5冠の竹田と共に着物姿でフォトセッションにおさまった。ファッションのポイントを聞かれ竹田が「ピンクの帯です」と答えると、それに続いて「これです」と自分の帯を指差し、集まった報道陣を笑わせた。

<臼井麗香>

『アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI』で今季初優勝し、マーメイドドレス姿で登場した臼井(26)。背中が見える大胆なドレスはまるで女優のよう。来年2月には菅沼菜々(24)と“アイドルデビュー”することをイベントで告白している。来シーズンの活動が楽しみなプロの1人だ。

<河本結>

『NEC軽井沢72ゴルフ』で5年ぶりに優勝し、この日は右肩を出した大胆なハイスリットドレスで登場した河本(26)。カメラマンのフラッシュが他のプロより多く「ハリウッド女優になった気分」とご満悦だった。「最近ハマっている漫画『ONE PIECE』で推しているゾロのカラーとJLPGAのカラーがグリーンということで、このドレスに決めました。一目惚れです!」と教えてくれた。

<都玲華>

下部ツアーの『大王海運レディスオープン』でアマチュア優勝し、今年のプロテストに合格した都(20)は、袖がなく腕や肩、背中が大胆に露出するホルターネックドレスで登場。ドレスは前日に急遽レンタルしたといい「会場の雰囲気がブラックとゴールドだったので、ブラックをメインにしました。ホルターネックの白のデザインが好きで即決でした」とコメント。アマチュア時代から活躍し、プロとなった来シーズンはさらに人気が高まりそうなルーキーの1人だ。

<岩井明愛&千怜>

12月に行われた米ツアー最終予選会に姉妹で通過し、来季の出場権を獲得した姉の明愛(あきえ・22)と妹の千怜(ちさと・22)。この日は「リンクコーデがポイントで千鳥柄で合わせてみました」と、共通の千鳥格子のブラウスにデザインの違うベージュのジャケットとパンツスタイルという見事な双子コーデでフォトセッションにおさまった。

