くら寿司「年末年始」フェア

フェア開始日:2024年12月27日(金)

販売店舗:全国のくら寿司店舗

くら寿司にて期間限定で開催される、いくら、うに、かに、かずのこ、寒ぶり、金目鯛、黒毛和牛豪華食材が大集結する「年末年始」フェア。

「塩いくら」や「特大金目鯛」「国産無添加うに」の一貫盛りなどがラインナップされます。

ほかにもイクラ、寒ブリ、かずのこなど、年末年始を豪華に彩る数々の高級食材を使用したメニューが盛りだくさんです☆

塩いくら(一貫)

価格:190円

販売期間:2024年12月27日(金)〜1月5日(日)

イクラ本来の旨みが堪能できる「塩いくら(一貫)」

使用されているイクラは、水揚げ場に近い加工場で素早く加工するため鮮度が良く、鮮度が良いからこそ、今では珍しい、昔ながらの塩のみを使用して仕上げています。

数量限定:特大金目鯛(一貫)

価格:230円

販売期間:2024年12月27日(金)〜1月5日(日)

お正月に相応しい高級魚、金目鯛が特大サイズで用意される「特大金目鯛(一貫)」

口いっぱいに旨みと上品な甘さが堪能できます。

国産無添加うに(一貫)

価格:420円

販売期間:2025年1月1日(水)〜1月3日(金)

持ち帰り:不可

国産のキタムラサキウニを使用した「国産無添加うに(一貫)」

昆布や藻類などエサが豊富な漁場で育つため、甘みや旨みが強く、身がしっかり詰まっているのが特徴です。

旬の時期に獲れた最高品質のウニを、加工後すぐに凍結することで品質を保持。

また、一般的に型崩れを防ぐために使用される食品添加物の「ミョウバン」を一切使用していないため、生のウニと遜色のないおいしさを実現しています。

※化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料に加え、ミョウバンも無添加

【徳島県産】大型寒ぶり

価格:280円

販売期間:2024年12月27日(金)〜1月5日(日)

脂乗りのいい8キロ以上の超大型ブリを厳選した「【徳島県産】大型寒ぶり」

鳴門海峡の渦潮に近い、潮流の激しい海域の生けすで育てることによる豊富な運動量により、身の締まりが良く、たっぷり脂が乗りながらも、さっぱりとした味わいが特徴です。

黒毛和牛にぎり(一貫)

価格:350円

販売期間:2024年12月27日(金)〜1月5日(日)

サシが入り、口どけのよい4等級以上の国産黒毛和牛を厳選して使用される「黒毛和牛にぎり(一貫)」

もも肉をじっくりと加熱することで、しっとりと柔らかい食感が楽しめます。

また注文が入ってから炙ることで水分を飛ばし、肉の旨みをさらに引き出しているのも特徴です。

数量限定:ボイル本ズワイガニ大(一貫)

価格:280円

販売期間:販売中〜1月5日(日)

噛むほどあふれ出るカニの旨みと甘みが堪能できる「ボイル本ズワイガニ大(一貫)」

“カニの王様”といわれる本ズワイガニを、水揚げ後すぐに茹でるなど、旨みを逃がさない特別な加工方法が採用されています。

活〆特大えび(一貫)

価格:115円

販売期間:2024年12月27日(金)〜1月5日(日)

“新しい1年を健康で過ごし、腰が曲がるまで長生きするように”という長寿の願いが込められた、おせち料理でも定番のエビを使用した「活〆特大えび(一貫)」

鮮度の良い活〆ならではの頭肉付きで提供されます。

エビの旨みを逃がさない特別な方法で加工することで、旨みと甘み、ぷりっとした食感が楽しめる一皿です。

数量限定:かずのこ

価格:280円

販売期間:12月27日(金)〜1月5日(日)

子孫繁栄の縁起を担ぐおめでたい「かずのこ」

本チャンといわれるパリッとした歯ごたえの数の子を使用した、くら寿司独自の味付けで、上品な味わいと食感が楽しめるメニューです。

年末年始の営業時間について

【2024年】12月31日(火) 10:20〜21:00

【2025年】 1月1日(水) 11:00〜22:00

1月2日(木)・3日(金) 10:20〜23:00

1月4日(土)より、通常通りの営業となります

※営業時間が異なる店舗があります。詳しくはHPを確認ください

いくら、うに、かに、かずのこ、寒ぶり、金目鯛、黒毛和牛など豪華食材が大集結する期間限定フェア。

2024年12月27日よりくら寿司にて期間限定で開催される「年末年始」フェアの紹介でした☆

