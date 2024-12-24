中国西部地域最大規模の高速鉄道ハブ駅、重慶東駅の建設急ピッチ
23日、重慶東駅の駅舎および付属総合交通ターミナル。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
【新華社重慶12月24日】中国重慶市で建設が進む西部地域最大規模の高速鉄道ハブ駅、重慶東駅は現在、駅舎および付属総合交通ターミナルの建設工事が急ピッチで順調に進んでいる。
同駅の建設工事は交通インフラ大手、中国鉄建傘下の中鉄建設集団などが請け負う。完成後は渝湘（ゆしょう）高速鉄道（重慶−湖南省長沙）や渝万高速鉄道（重慶市街−万州区）、渝貴高速鉄道（重慶−貴州省貴陽）、渝昆高速鉄道（重慶−雲南省昆明）など多くの路線が乗り入れ、高速鉄道を中心に軌道交通やバス、商業・オフィス施設などを一体化した付属総合交通ターミナルを形成する。（記者/王全超）
23日、重慶東駅の駅舎および付属総合交通ターミナル。（重慶＝新華社記者/王全超）
23日、重慶東駅の駅舎および付属総合交通ターミナルの建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
23日、重慶東駅の駅舎および付属総合交通ターミナル。（重慶＝新華社記者/王全超）
23日、重慶東駅の駅舎および付属総合交通ターミナルの建設現場で働く作業業員。（重慶＝新華社記者/王全超）
23日、重慶東駅の駅舎および付属総合交通ターミナル。（重慶＝新華社記者/王全超）
23日、重慶東駅の駅舎および付属総合交通ターミナル。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
23日、重慶東駅の駅舎および付属総合交通ターミナルの建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）
23日、重慶東駅の駅舎および付属総合交通ターミナルの建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）
23日、重慶東駅の駅舎および付属総合交通ターミナル。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）