かずえちゃん監修！日本LGBTサポート協会「LGBTQ+の正しい知識を知って身近な人に伝えられる人に「伝える人養成講座」」

日本LGBTサポート協会は、「LGBTQ+の正しい知識を知って身近な人に伝えられる人に「伝える人養成講座」」を開催します。

■講座の概要

2月14日(金)と2月18日(火)両日各3時間の平日コースと、3月2日(日)6時間の日曜日コースを各クラス25名までの定員で一期のモニター生を募集します。

受講後使える資料のデータ提供に加え、LGBTQ+の正しい知識を伝えるスキルや大切なポイント、見せ方を専門家が伝授します。

■監修・講師

監修 :代表理事 松村寿代

監修 :特任講師 YouTuber かずえちゃん

見せ方・言葉の講師:林ゆりか

同協会認定講師 :松倉みほ子・中島祥子

■プログラムの予定

Step1【伝える人の意義を考える】

・スライドデータ配布提供

Step2【正しい基礎知識の習得】

・LGBTQ+・SOGI(性的指向・性自認)とは

・配慮が必要な言葉

・カミングアウトとアウティング

Step3【心理学的講師スキル】

・カリスマ講師が人を巻き込むスキル

Step4【話し方+オンライン・リアルでの見せ方授業】

・伝わる話し方の授業

・響く声の出し方トレーニング

・緊張の克服法・話し方の極意

・オンライン講演の基礎

・見せ方基本攻略

Step5【現状を知る】

・パートナーシップと同性婚

・世界の同性婚事情・同性婚訴訟について

・レインボーフラッグについて

・企業の取り組み

Step6【アライであることを可視化することの意義】

・グループワーク

・代表者のオンラインプレゼンテーション

・認識レベル筆記審査

Step7【伝える人へ贈る言葉】

セクシュアルマイノリティの幸せな家族が誕生している同協会の実際の事例なども講座では紹介します。

【講座概要】

タイトル : 伝える人養成講座

開催日時 : 平日二日間コース (3時間×2日間)

2025年2月14日(金) 14:30〜17:30

2025年2月18日(火) 14:30〜17:30

日曜日1日コース(6時間)

2025年3月2日(日) 13:00〜19:00

登壇者 : 代表理事 松村寿代

特任講師 YouTuber かずえちゃん

認定講師 松倉みほ子・中島祥子

見せ方・言葉の講師 林ゆりか

参加方法 : オンライン

定員 : 各回25名様

参加費 : 1月15日まで早割68,000円

お申込み : 公式サイトの申し込みフォーム

URL : https://tutaeruhito.com/

