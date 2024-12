明治学院大学では2024年12月24日(火)に公式YouTubeチャンネルにて動画「Hello My Philosophy」の配信を開始しました。

明治学院大学「Hello My Philosophy」

明治学院大学では2024年12月24日(火)に公式YouTubeチャンネルにて動画「Hello My Philosophy」の配信を開始。

この動画は大学進学を考える高校生へ向けて、本学にどのような学びがあるのかを知ってもらうことを目的として制作しました。

動画では各学科学生が学科の学びをを表すキャッチコピーと共に映し出されます。

◆動画コンセプト

明治学院大学には、“Do for Others(他者への貢献)”という教育理念があります。

スクールカラーのイエローは、「他者を照らす光」を表しています。

本学のキャンパスで学んだからこそ見つけることができる「目標」や「夢」、揺れながらも確立していく「価値観」や「Philosophy(哲学)」は、4年後の自分を、きっと照らしてくれるはずです。

そしてその光は、社会を照らす光にもなる。

そう信じています。

17学科ごとに異なるそれぞれの個性と、学生自身のPhilosophy(哲学)が重なった、進化し続ける明治学院大学の世界を確認してください。

◆入試担当 副学長 黒田美亜紀からのメッセージ

ようこそ。

明治学院大学の学びの世界へ。

名前は聞いたことがあっても、何を学べるのかわからない――そのような皆さんに明治学院大学を知ってもらいたい、との思いでこの動画を制作しました。

文系から理系まで個性あふれる17学科が揃っています。

ユニークな学科の学びをとおして確立される、学生一人ひとりの哲学もまた明治学院大学の独自性です。

全学科17人の学生と各学科の目指すものが表現された本動画を通じて、明治学院大学に触れていただき、皆さんの学びたいことや実現したいこと、未来につながれば嬉しく思います。

◆各学科のキャッチコピー

英文学科 :ことばに触れる。

人生の羅針盤を手に入れる。

フランス文学科 :越境する。

もっと自由に、もっと遠くへ。

芸術学科 :人生を、芸術(アート)に変える。

経済学科 :(冷静な頭脳+温かい心)×学ぶこと=生きること

経営学科 :「誰かに喜んでもらいたい」それが経営学の原点。

国際経営学科 :私の夢は海を渡る。

社会学科 :気付いた違和感は、ほっとかない。

社会福祉学科 :見えない社会を、見逃さない。

法律学科 :私に灯る、正しさと思いやりのリーガルマインド。

消費情報環境法学科:消費、情報、環境、新たな問題に立ち向かう。

グローバル法学科 :世界を知る。

法を学ぶ。

目指す自分が見えてくる。

政治学科 :希望を待つのではなく、つくる側にまわりたい。

国際学科 :世界を学ぶ。

自分を知る。

世界を変える。

国際キャリア学科 :Your Passport to Global Society.

心理学科 :人を想い、生きやすさをつくる。

教育発達学科 :子どもたちの、未来につながる今を支えたい。

情報数理学科 :誰もが輝けるAIの未来を。

社会福祉学科コピー

消費情報環境法学科コピー

グローバル法学科コピー

教育発達学科コピー

情報数理学科コピー

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 学びから得た価値観や哲学をキャッチコピーで表現し全学科を紹介!明治学院大学「Hello My Philosophy」 appeared first on Dtimes.