監督の最新作が、古代ギリシャの同名叙事詩を映画化する『オデュッセイア(原題:The Odyssey)』となることがわかった。ユニバーサル・ピクチャーズが製作を正式に発表した。

原作の『オデュッセイア』は詩人ホメロスによる英雄叙事詩で、トロイア戦争のあと、イタカの王であるオデュッセウスが故郷を目指して危険な旅に出る冒険譚。ゼウスやアテナといった神々、海神ポセイドンやセイレーンなどに出会いながら冒険を続けるオデュッセウスだったが、イタカではすでに死んだと思われており、妃であるペネロペイアのもとにはたくさんの求婚者が押しかけていた……。

ユニバーサル・ピクチャーズによると、本作は「IMAXフィルムの新技術を駆使し、世界中で撮影される神話的アクション大作」。ホメロスによる物語が、史上はじめてIMAXの大スクリーンで映像化される。既報の通り、米国公開日は2026年7月17日だ。

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.