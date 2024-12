バラク・オバマ元アメリカ大統領の選ぶ“今年のベスト映画”10本が発表された。オバマ氏が1年間で心に残った映画・音楽・本をSNSにて発表するのは恒例行事となっており、今年は『デューン 砂の惑星PART2』などが選出されている。

12月21日、オバマ氏は例年通り、「今年おすすめしたい映画をいくつかご紹介します」と記し、10作品のリストを公開した。

『All We Imagine As Light(原題)』(パヤル・カパディア監督) 『教皇選挙』(エドワード・バーガー監督) 『ピアノ・レッスン』(マルコム・ワシントン監督) 『愛を耕すひと』(ニコライ・アーセル監督) 『聖なるイチジクの種』(モハマド・ラスロフ監督) 『デューン 砂の惑星PART2』(ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督) 『ANORA アノーラ』(ショーン・ベイカー監督) 『Didi (弟弟)(原題)』(ショーン・ワン監督) 『SUGARCANE/シュガーケイン』(ジュリアン・ブレイブ・ノイズキャット&エミリー・カシー監督) 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』(ジェームズ・マンゴールド監督)

12月24日現在、『デューン 砂の惑星PART2』は各映像配信サービスにて配信中&ソフト発売中。『ピアノ・レッスン』はにて、『SUGARCANE/シュガーケイン』はにて独占配信されている。

そのほか、多くの作品は2025年に順次劇場公開される。『愛を耕すひと』『聖なるイチジクの種』は2月14日(金)、『ANORA アノーラ』『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』は2月28日(金)、『教皇選挙』は3月20日(木・祝)の公開予定だ。残念ながら、『All We Imagine As Light』『Didi (弟弟)』は日本でのリリースがアナウンスされていない。

Here are a few movies I’d recommend checking out this year.