インペリアル・エンタープライズは、「グレムリン 40周年記念 セイコー コラボウオッチ」を12月24日に発売した。商品の発送は2025年7月中旬より順次を予定し、価格は65,780円。

映画「グレムリン」公開40周年を記念し、セイコーとのコラボウオッチが登場。インダイヤルには作中でのモグワイを飼う際の3つの約束「太陽の光を当ててはいけない」、「水で濡らしてはいけない」、「夜中の12時を過ぎたら食べ物を与えてはいけない」のアイコンを、そして3時位置には日付が変わる瞬間をとらえるカレンダー機能・ギズモと毛玉がデザインされている。

さらに12時位置には、24時過ぎの禁忌をイメージした「24」が暗闇で浮かぶルミブライト(蓄光塗料)が施され、遊び心たっぷりな仕上がりに。裏蓋には40周年公式記念ロゴとエディションナンバーが刻印され、ギズモが入っていた箱をイメージした特製ボックスで届けられる。なお、限定数は2,000点となる。

「グレムリン 40周年記念 セイコー コラボウオッチ」商品仕様

材質:ケース・裏蓋・バンド=ステンレススチール、風防=カーブハードレックス

ケースサイズ:縦47×横39.8×厚さ12.8mm

手首回り(約):S=14cm、M=16cm、L=18cm

ムーブメント:クオーツ(平均月差±15秒以内)

防水性能:日常生活用強化防水(10気圧防水)

生産国:日本

ダイヤルの3時位置にはカレンダーを配置し、さらにキズモと毛玉をデザイン。12時位置には、24時過ぎの禁忌をイメージした「24」が暗闇に浮かぶ

6時、9時、12時のインダイヤルには、作中でのモグワイを飼う際の「3つの約束」のアイコンをデザイン

ギズモが入っていた箱をイメージした特製ボックスに収めてお届け

裏蓋には40周年公式記念ロゴとエディションナンバーが刻印

限定2,000点

GREMLINS and all related characters and elements(C) &(TM)

Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)