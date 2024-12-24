Ì¤ÃÎ»Ò¥í¥¹Âç¹æµã‼¡¡·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼XÊÆÁÒÎÃ»ÒÉñÂæ°§»¢¤Ë´¶Æ°¤ä¤Þ¤º¡¡¡ÖºÇ¹â·æºî¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö´¶ÌµÎÌ¤Î°ì¸À¡×¡Ö±Êµ×ÉÔÌÇ¡×¡Ö´¶·ã¤Ç½ª»Ï¥¦¥ë¥¦¥ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢Á´¹ñ¹ÔµÓ¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¿¼¹È¤Î¥É¥ì¥¹¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÂ¿¤¯¤Î·ãÎå¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡ÙÁ´¹ñ°§»¢¹ÔµÓ¡ª¡¡Ìµ»ö´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥é¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤«¤é»Ï¤Þ¤êÌ¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤È¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¤´°§»¢¤â½ÐÍè¡¢»ä¤Î¾ì¹çÃæ¡¹Ä¾ÀÜ³§¤µ¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤³¤Á¤é¤¬Âô»³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È´¶Æ°¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£12Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤òÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¿´Äì»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃç´Ö¤Ë¤â¡Ø´¶¼Õ¡Ù¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤³¤ÈÊÆÁÒÎÃ»Ò¤è¤ê¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö"´¶ÌµÎÌ"¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥É¥¯¥¿¡¼X¡×¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼XºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡¡±Êµ×ÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖºÇ¹â·æºî¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö´¶·ã¤Ç½ª»Ï¥¦¥ë¥¦¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤Â©»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤ÈþËÆ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ç¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Ã¡×¤Ê¤É¤Í¤®¤é¤¤¤äÊÆÁÒ¤ÎÈþËÆ¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£