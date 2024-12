「新兎わい」と「天羽しろっぷ」との夢のコラボ！中部スノーアライアンス「わいちゃんとあまうスキー旅行」

中部スノーアライアンスは、スキー場「ひるがの高原スキー場」と人気VTuber「新兎わい」と「天羽しろっぷ」との夢のコラボレーションイベント「わいちゃんとあまうスキー旅行」を2025年1月17日(金)から3月下旬までの約2ヶ月間開催します。

中部スノーアライアンス「わいちゃんとあまうスキー旅行」

開催期間:2025年1月17日(金)〜3月下旬(スキー場のオープン状況による)

開催場所:「ひるがの高原スキー場」岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75

2024-2025シーズン、オープン初日から全面滑走可能というかつてないコンディションで営業を開始した岐阜県郡上市に位置する「ひるがの高原スキー場」。

このコラボは、60周年を迎えるスキー場にとって記念すべきイベントとなり、ファンの間で大きな話題を呼ぶこと間違いなしです。

【アクセス抜群!初心者にも人気のスキー場で楽しむVTuberとの冬の思い出】

「ひるがの高原スキー場」は、緩やかなワイドバーンが特徴で、初心者やファミリーにも安心して楽しめるスキー場です。

また、名古屋市から1時間半、東海北陸自動車道「ひるがの高原SAスマートIC」から車でわずか5kmとアクセスも良好。

雪道ドライブが心配な方にも安心して訪れることができます。

デビューにお勧めワイドバーン

エリア最大級!広大な雪遊び広場

子供たちに人気の動物オブジェ

【コラボ企画内容】

(1)来場者特典

イベント期間中、来場者にオリジナルポストカード(全9種)をランダムで1枚プレゼントします。

来場者特典ポストカード

(2)等身大パネル展示

ひるがの高原スキー場内の各所に等身大パネルなどを設置し、ファンをお出迎えします。

天気が良ければ山頂にも等身大パネルを配置し、キービジュアルと同じ写真が撮れるスポットも登場します。

等身大パネル

(3)コラボカフェ

スキー場のメインレストランや飲食テナントで「新兎わい」と「天羽しろっぷ」のコラボフード・ドリンクを提供。

≪特典≫

レストラン:コラボフード1品注文ごとにオリジナルランチョンマット(全1種)

コラボフード・ドリンク1品注文ごとにオリジナルコースター(全9種)をランダムで1枚プレゼント。

コラボ特典「ランチョンマット」

コラボ特典「コースター」

(4)POP UPストアでお買い物

お土産「ひるがもショップ」がPOP UPストアに大変身。

2人の軌跡をたどるPRブースやコラボ痛板の展示も実施します。

描きおろしイラストを使用した限定グッズも販売。

旅行の定番といえばお菓子のお土産もオリジナルグッズとして販売します。

(5)スタンプラリーでイベントを楽しもう!

施設内2ヶ所とコラボフード、グッズを購入でスタンプを集め、豪華景品が当たる抽選に参加できます。

(6)バレンタインイベントの開催

2025年2月10日から2月16日までの1週間、バレンタインイベントを実施します。

来場者にはこの期間だけの特別な限定来場者特典を配布します。

バレンタイン特典ポストカード

(7)ティラノサウルスレース「わいちゃんとあまう杯」を開催

2025年3月2日(日)にティラノサウルスの着ぐるみで参加できるレースを開催します。

2024年は「わいちゃんとあまう杯」と公式アンバサダーにちなんだ冠レースを実施、優勝者には豪華景品をプレゼントします。

※参加は無料ですが、ティラノサウルスの着ぐるみはご持参ください。

(8)特定日「わいちゃんの日」「あまうの日」

期間中の特定日を公式アンバサダーの日に設定します。

その日に来場いただくお客様に1日限定の来場者特典をプレゼントします。

設定された日程については、後日ひるがの高原スキー場ホームページにて公開します。

特別な日特典「チェキ風カード」

【プロフィール】

■VTuber「新兎わい」

はいすぺっくにーとVTuberの新兎わいです!

2024年8月に登録者数100万人を達成。

ゲーム実況やユーモア溢れるショート動画を中心にファンを魅了しています。

公式X : https://x.com/nitowai_

公式YouTube: https://www.youtube.com/@nitowai

人気VTuber「新兎わい」

■VTuber「天羽しろっぷ」

身バレを気にしない、天然系のX芸人VTuber。

本名を含む多くの個人情報が公開されており、そのオープンな姿勢が特徴。

また、企業案件にも全力で挑む姿勢がファンの心を掴み、人気が急上昇中。

実はスキーが得意という情報も。

人気VTuber「天羽シロップ」

【施設概要】

商号 : ひるがの高原スキー場

所在地: 〒501-5301 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75

電話 : 0575-73-2311(代表)

