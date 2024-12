ウェディング姿でフィギュア化！メディコス・エンタテインメント「シャドウミストレス優子」「千代田桃」のフィギュア

メディコス・エンタテインメントは、TVアニメ「まちカドまぞく 2丁目」より「シャドウミストレス優子」「千代田桃」のフィギュアを発売します。

メディコス・エンタテインメント「シャドウミストレス優子」「千代田桃」のフィギュア

品名 :シャドウミストレス優子 ウェディングVer.

作品名 :TVアニメ「まちカドまぞく 2丁目」

価格(税抜) :21,000円

価格(税込) :23,100円

材質 :PVC&ABS

仕様 :彩色済完成品フィギュア

セット内容 :本体、台座

サイズ :全高約210mm(1/7スケール)

原型制作 :イクラ☆すないぱー(ピンポイント)

彩色制作 :田中しあん(ピンポイント)

発売予定 :2025年9月

発売・販売元:株式会社メディコス・エンタテインメント

(C)伊藤いづも・芳文社/まちカドまぞく 2丁目製作委員会

メディコス・エンタテインメントは、TVアニメ「まちカドまぞく 2丁目」より「シャドウミストレス優子」「千代田桃」のフィギュアを発売。

原作者・伊藤いづも先生に原案・衣装デザインをご担当いただいた描き下ろしイラストを元に立体化。

2024年12月24日(火)12:00より一般予約受付(全国のホビーショップ、量販店、Webショップ)を開始します。

また、2024年12月14日(土)より開催の「まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〜まぞくたちの進む道〜」に合わせ、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPでは特典付き商品を2024年12月13日(金)12:00より先行予約受付中です。

【商品説明】

TVアニメ「まちカドまぞく 2丁目」より、「シャドウミストレス優子」通称シャミ子がウェディング姿で登場!

本作の原作10周年&アニメ5周年を記念し、原作・伊藤いづも先生の衣装原案を元に、J.C.STAFFによる描き下ろしイラストを、立体化しました。

ボリューム感のあるフリルに動きや光沢感を表現しつつ、胸元の繊細な装飾も丁寧に造形。

半透明なフリルも取り入れる事でふんわりとした可愛らしさを忠実に再現されています。

ベールにはクリアパーツを使用することで、透け感を演出しつつシャミ子の編み込んだ後ろ髪をより引き立たせています。

細部にまでこだわり、首元でキラリと輝く宝石、リボンやニーハイのレースなど、ブーケの花にも劣らない華やかな雰囲気に仕上がりました。

桃とおそろいの台座には、「ごせん像」「メタ子」「たまさくらちゃん」とまちカドまぞくでおなじみのモチーフが、豪華にゴールドで散りばめられています。

別売りの「千代田桃 ウェディングVer.」と合わせて飾ると、アニバーサリーイラストをより再現して楽しめます。

満面の笑顔で幸せいっぱいなウェディング姿のシャミ子を、是非お手元にお迎えください!

〈MEDICOS予約受付期間〉

2024年12月13日(金)12:00〜2025年3月12日(水)21:00

〈一般予約受付期間〉

2024年12月24日(火)12:00〜2025年3月12日(水)21:00

※以降は準備数量に達し次第終了となります。

★メディコスでの購入限定!特典「とびきりの笑顔パーツ」が付属!

「千代田桃 ウェディングVer.」

商品名 :千代田桃 ウェディングVer.

作品名 :TVアニメ「まちカドまぞく 2丁目」

価格(税抜) :21,000円

価格(税込) :23,100円

材質 :PVC&ABS

仕様 :彩色済完成品フィギュア

セット内容 :本体、台座

サイズ :全高約230mm(1/7スケール)

原型制作 :こば酸(ピンポイント)

彩色制作 :田中しあん(ピンポイント)

発売予定 :2025年9月

発売・販売元:株式会社メディコス・エンタテインメント

(C)伊藤いづも・芳文社/まちカドまぞく 2丁目製作委員会

〈MEDICOS予約受付期間〉

2024年12月13日(金)12:00〜2025年3月12日(水)21:00

〈一般予約受付期間〉

2024年12月24日(火)12:00〜2025年3月12日(水)21:00

※以降は準備数量に達し次第終了となります。

【商品説明】

TVアニメ「まちカドまぞく 2丁目」より、「千代田桃」がウェディング姿で登場!

本作の原作10周年&アニメ5周年を記念し、原作・伊藤いづも先生の衣装原案を元に、J.C.STAFFによる描き下ろしイラストを、立体化しました

桃らしい可愛らしさとクールな印象を両立させる、美しいシルエット造形にこだわり、足元や腕のレースなどの繊細なデザインも忠実に再現。

ウェディング姿でも外さない、背面にはおなじみの「頭の謎パーツ」があるものも見どころポイントです。

シャミ子とおそろいの台座には、「ごせん像」「メタ子」「たまさくらちゃん」とまちカドまぞくでおなじみのモチーフを豪華にゴールドで施しました。

別売りの「シャドウミストレス優子 ウェディングVer.」と合わせて飾ると、アニバーサリーイラストをより再現して楽しめます。

洗礼された美しさのあるウェディング姿の桃を、是非お手元にお迎えください!

★メディコスでの購入限定!特典「とびきりの笑顔パーツ」が付属!

★さらに!MEDICOS ONLINE SHOPでセット販売購入の方限定!セット特典「手繋ぎ」パーツプレゼント

セット予約は送料お得!もちろん特典も付属します♪

【2024年12月14日(土)より有楽町マルイ・なんばマルイ・博多マルイにて「まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展〜まぞくたちの進む道〜」が開催決定!】

■販売期間・場所

<有楽町マルイ>

【開催期間】2024年12月14日(土)〜2025年1月5日(日)

【開催場所】有楽町マルイ 8F イベントスペース

※年末年始は営業時間が異なる場合があります。

<なんばマルイ>

【開催期間】2025年1月18日(土)〜2月2日(日)

【開催場所】なんばマルイ 5F イベントスペース

<博多マルイ>

【開催期間】2025年2月14日(金)〜3月2日(日)

【開催場所】博多マルイ 7F イベントスペース

■有楽町マルイ 入場料

【前売券】

販売期間: 2024年11月14日(木)〜 なくなり次第終了

料金 : 1,700円(税込)

取り扱い: LivePocket -Ticket-

https://t.livepocket.jp/p/l-l9f

※大阪・博多会場の詳細は後日発表しました。

