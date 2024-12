ビッグローブは、本日より、旅行比較サイト・アプリ「BIGLOBE旅行(注1)」において、「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)(以下 温泉大賞)」の投票受付を開始します。

ビッグローブ「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)」

ビッグローブは、本日より、旅行比較サイト・アプリ「BIGLOBE旅行(注1)」において、「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)(以下 温泉大賞)」の投票受付を開始。

この企画はユーザーの投票により温泉宿および温泉地の“温泉番付”や、47都道府県を9エリアに分けた“エリア別ランキング”などを発表するものです。

■第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞

● 主な表彰部門

o 温泉番付 温泉地部門

o 温泉番付 旅館・ホテル部門

o エリア別ランキング

o 満足度ランキング

● 投票期間

2024年12月24日(火)11時 〜 2025年2月13日(木)15時

● 投票方法

投票ページ( https://travel.biglobe.ne.jp/onsen/award/ )にて下記内容を投票。

o 訪問した中で一番良かったと思う温泉宿泊施設と温泉地

o 特典やサービスが良かった温泉宿泊施設

o ネット環境が快適だったらもっと魅力的と感じた温泉宿泊施設

※投票は、BIGLOBE IDのログイン不要、どなたでも参加可能です。

● 結果発表

最終結果発表:2025年3月下旬

● 賞品

温泉大賞に投票し、応募した方の中から抽選で計150名に賞品プレゼント。

(応募は国内在住の方に限ります。)

【賞品の一例】

o VJAギフトカード 10万円分:1名様

o BALMUDA The Brew:1名様

o シャープ ヘルシオ ホットクック(プレミアムホワイト):1名様

BIGLOBE旅行では現在、「年末年始・冬休み国内旅行特集 2024-2025」を公開中です。

特集ページでは、2024年12月21日から2025年1月13日までのカレンダーを利用して、日付や予算に応じた空室情報を確認できます。

希望の宿泊条件を登録すると、予約済みのプランよりも安い条件が出るたびに通知が届き、キャンセル待ち情報も受け取ることも可能です。

物価の高騰やインバウンドの影響により、国内宿泊施設の宿泊料金が上昇し、予約が取りづらい状況が続いています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本の東西の温泉地と宿泊施設を「温泉番付」としてランキング!ビッグローブ「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)」 appeared first on Dtimes.