ディズニーストアに、ハートモチーフをたっぷり取り入れたモノトーンの「ミニーマウス」デザインが大人かわいい、推し活にぴったりな新コレクション「ときめいて」が登場。

うちわケースやカードホルダー、トートバッグなど、推し活に役立つグッズが多数ラインナップされます☆

ディズニーストア「ミニーマウス」デザイン「ときめいて」コレクション

発売日:2025年1月1日(水)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/tokimeite/

ディズニーストアから、推し活にぴったりな新コレクション「ときめいて」が登場。

ハートモチーフをたっぷり取り入れたモノトーンの「ミニーマウス」デザインを使用した、上品で大人かわいい雰囲気のグッズが揃います。

コレクションには、吊り下げて飾ることができるうちわケースや、キャリーオンバッグとして楽に持ち運びもできる大容量のトートバッグなどがラインナップ。

ほかにもお気に入りのカードや写真をかわいくデコレーションして、スマートフォンケースに挟めるカードホルダーとストラップのセット、ミニカードや写真などの整理整頓に便利で表紙のハート形窓がポイントのコレクトブックなど、推し活に役立つグッズが展開されます。

また、ワイヤータイプのリングに、ミニーのダイカットチャームとリボンタグを飾ったデザインのシークレットキーホルダーも登場。

シークレットキーホルダーは、赤、ピンク、黄色、緑、青、紫の全6種類が用意されます☆

ミニー うちわケース チャーム付き ときめいて

価格:3,000円 (税込)

サイズ:うちわケース 約縦29×横31×厚み0.7cm/ループ 約長さ2.5cm

チャーム リボン 約縦4.3×横5.1×厚み0.3cm/チェーン 約長さ7.5cm

ブラックカラーのプチハート模様を背景に、ロゴと「ミニーマウス」を配置したうちわケース。

モノトーンにゴールドのきらめきを効かせた、上品でおしゃれなデザインです。

ケース上部にループが付いているので、吊り下げて飾ることもできます。

ミニー ポーチ ストラップ付き ときめいて

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約 縦30×横15.5×厚み1.5cm

ショルダー部分 約74〜140cm ※調節可能

大切なペンライトや予備の電池などをいれておくのに便利な、縦長フォルムに仕上げられたショルダーストラップ付きポーチ。

外側には出し入れが簡単なオープンポケットを備えています。

長さ調節ができるショルダーストラップは取り外しもできるので、シーンに合わせて使い分けられて便利です。

ミニー チケットケース クリア窓 ときめいて

価格:3,000円 (税込)

サイズ:約縦22×横12.5×厚み2.5cm

お気に入りアイテムが外から見える、クリア窓付きのチケットケース。

反対面はミニーリボンがアクセントになったクリア仕様で、収納したアイテムが透けて見える嬉しいデザインになっています。

内側にクリアポケットがあるので、お気に入りのアクリルスタンドのプレートなどを収納可能。

マルチな収納ポケットを備えているので、大事なチケット、忘れてはいけないカードなどをセットをしておけば、即お出かけできるのも嬉しいポイントです。

ミニー ストラップ・チャーム セット ペンライト用 ときめいて

価格:1,800円 (税込)

サイズ:ストラップ 約長さ15.5cm

リボン 約縦11.5×横14×厚み2cm/チャーム 全長約2.5cm

毎日のときめきを大事にする方におすすめな、ペンライト用ストラップとリボンチャームのセット。

プチハート模様の大きなリボンに、ブラックカラーの小さなリボンを重ねたダブルリボンチャームの真ん中に飾ったミニーフェイスがアクセントになっています。

リボン裏にシリコンゴムが付いているので、手持ちのペンライトに通すだけなので装着も簡単。

セットのストラップには、キャラクターネームと“Who does Mickey love?”のロゴがプリントされています。

ミニー マルチストラップ ときめいて

価格:2,000円 (税込)

サイズ:ストラップ 約長さ100cm

ミニー 全長約 5cm/ストラップ紐(各)約長さ7.5cm

手持ちのオペラグラスなどに使える「ミニーマウス」デザインのマルチストラップ。

パールビーズやチュール素材で仕上げたショルダーストラップに、大きめリボンとミニーフェイスのレザー調チャームを添えた上品でおしゃれなデザインが使用されています。

オペラグラスのほか、ペンライトやスマートフォンケースに取り付けて使ってもかわいい☆

たっぷりのフリルがファッションのアクセントになってくれます。

ミニー トートバッグ ときめいて

価格:4,900円 (税込)

サイズ:約高さ36×幅45×奥行き(マチ)15cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約25cm

刺しゅうが施されている部分がオープンポケットになった、大容量のトートバッグ。

後ろはスーツケースのキャリーバー通しになっているため、キャリーオンバッグとしてラクに移動できます。

メインスペースもポケットが充実。

手持ちのペットボトルや折りたたみ傘の収納に便利なギャザーポケットも備えています。

付属の底板は外せるので、使わない時はフラットにたためるのが嬉しいポイントです。

ミニー ポーチ ストラップ付き クリア窓 ときめいて

価格:2,900円 (税込)

サイズ:約高さ17×幅11×奥行き7.5cm

ストラップ 約長さ20cm

レザー調ポーチに、ミニーフェイスとネームロゴを配置したクリア窓付きポーチ。

反対面はクリア素材で「ミニーマウス」のワンポイント入りです。

パールビーズを連ねたストラップは両端にナスカンが付いているので、普段使っているバッグに取り付けることもできます。

ミニー キーホルダー・キーチェーン シール付き ときめいて

価格:1,500円 (税込)

サイズ:キーホルダー 全長約13cm/ミニー 約縦4×横3.5×厚み0.3cm

シール 約縦10×横6.5cm

カスタマイズできるシールが付いたキーホルダー。

ゴールドの金具に、ミニーフェイスと縦長のタグプレート、パールやハートビーズにリボンを連ねたチャームを飾ったデザインが使用されています。

縦長のプレートに付属のシールを貼って、手作りを楽しむことができるグッズです。

シールはAからZまでのアルファベットとリボンモチーフが揃います。

ミニー コレクトブック アルバム ときめいて

価格:2,000円 (税込)

サイズ:約縦10.5×横8.5×厚み3cm

お気に入りのミニカードや写真の保管、整理整頓に役立つ、スナップボタン仕様のコレクトブック。

プチハート模様のかわいいブックは、表紙のハート形窓がポイントです。

40ポケットあるのでたっぷりしまうことができます。

表紙の裏側からしまった1枚がクリア窓から見えるので、とっておきの1枚をここに仕舞うことができます。

ミニー パスケース スタンドタイプ ときめいて

価格:2,300円 (税込)

サイズ:約縦11.5×横8.2×厚み1cm

ストラップ 約長さ24.5cm

お気に入りの写真を入れて携帯できるパスケース。

内外にクリアポケットがあり、外ポケットがキャラクターデザインになっています。

外ポケットにお気に入りの写真やカードを入れれば、たくさんのハートとキャラクターがフォトを素敵にデコレーションしてくれます。

二つ折りのパスケースなので広げれば自立できるので、おでかけ先でデスク上に、好きな写真を立てて飾ることができるのもポイントです。

ミニー カードホルダー・ストラップ セット スマートフォン用 ハンド ときめいて

価格:1,800円 (税込)

サイズ:ホルダー 約縦12×横6.8×厚み0.4cm

ストラップ リング約縦7.5×横8.8×厚み0.7cm/カラビナ 約直径2.2cm

手首に通して使えるシリコンリングタイプのストラップと、カードホルダーのセット。

お気に入りのカードや写真をかわいくデコレーションして、お使いのスマートフォンケースに挟むことができる嬉しいグッズです。

カードホルダーをスマートフォンケースの充電用の穴を活用してセットし、スマートフォンを装着後、ハート形ストラップに付いているカラビナをシートの穴に取り付ければ完了です!

ミニー シークレットキーホルダー ときめいて

価格:900円 (税込)

パッケージサイズ:約縦8×横8×厚み1cm

つなぎ目をくるくる回して開け閉めするワイヤータイプのリングに、ミニーのダイカットチャームとリボンタグを飾ったシークレットキーホルダー。

リボンタグにはキャラクターネームや

“Who does Mickey love?”のロゴ入り。

デザインは色違いの6色で、赤、ピンク、黄色

緑、青、紫の全6種類のうちの1種類がパッケージの中に入っています。

心ときめく毎日を応援する、実用性抜群のグッズが豊富にラインナップ。

ディズニーストア「ミニーマウス」デザイン「ときめいて」コレクションは、2025年1月1日より順次販売開始です☆

