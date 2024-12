殺処分ゼロを願い、人と犬猫が共に「生きる」を目指す！犬猫応援団

犬猫応援団は、施設「犬猫共生ファシリティ」の持続的な運営を目的としたプロジェクトをクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にてスタート。

犬猫応援団は、施設「犬猫共生ファシリティ」の持続的な運営を目的としたプロジェクトをクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にてスタートしました。

人と犬猫との絆を一層深めるアイテム「ワンニャンモニュメント」などを用意し、2025年1月31日(金)まで支援を受付しています。

『人と犬猫の絆のファシリティ!犬好き!猫好き!の皆さんと殺処分ゼロを実現したい!!』

リアルサイズモニュメント、人はもちろん、散歩中のワンちゃんも本物に見間違えてしまう逸品です。

犬猫がより快適に「終の棲家…いえいえ!生きる棲家」を目指しています。

■プロジェクトの背景

殺処分ゼロの実現と犬猫ファシリティ開設を目指し2020年に開始した「1000匹の絆プロジェクト」は大きな盛り上がりをみせましたが、5年が経過した現在も年間1万匹を超える犬猫の殺処分は続いています(*)。

また、保健所や愛護センターでの譲渡数は減少、様々な要因はありますが、収容された犬猫たちにとって唯一の生きるための命綱です。

このプロジェクトは殺処分ゼロの実現と、その命を繋ぐ選択肢を一人でも多くの方に知っていただくことを目的とした活動です。

奪われる命があります

殺処分ゼロを前に減少する譲渡数

■保健所犬猫応援団プロジェクトの概要

1. 保健所に収容された犬猫たちの殺処分ゼロを目指し、あらたな飼い主の元へ、保健所からの選択肢を当たり前にする活動を行っています。

「10人に1人の選択肢」で無情な殺処分を無くせます。

2. 愛犬愛猫をモチーフとした完全オーダーメイドのワンニャンモニュメントを制作し、より一層の絆を深めてもらい、人と犬猫の特別な関係を社会へと構築を目指します。

実際にモニュメントになっているハチ公やタロ、ジロなど特別な存在として様々、作られてきましたが、私たちの身近にもそれ以上、特別な存在があって、延いては、全ての小さな命に目を向けて欲しいと願っています。

3. 共感、共鳴いただける方のワンニャンモニュメントの制作費をメインに施設運営、施設改装費にあてさせていただきます。

4. 施設は犬猫共生ファシリティとし、保護施設では無く、犬猫たちの終の棲家としてはもちろんですが、多くの方が集うことが出来るコミュニティを目指し、命の大切さの共有、犬猫との暮らしを体感できる場を目指しています。

猫広場は築40年の母屋を改装しました。

■犬猫共生ファシリティ

場所 :福島県郡山市西田町

アクセス:常磐道 郡山東ICより7分(3.6km)

面積 :3,522.90平方メートル 公簿(1,065.68坪)

人と犬猫が安心して共に暮らすことの出来る社会、一匹でも多くの犬猫が、幸せに安心して暮らせる社会のために、犬猫の孤児の収容だけでは無く、愛犬、愛猫のコミュニティとして共に「生きる」を目指す施設です。

■リターンについて

犬猫共生ファシリティの運営、改装費に充てさせていただきます。

3,000円 :保健所犬猫応援団ステッカー

11,000円 :犬猫小法師

33,000円〜:ワンニャンモニュメント

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 人と犬猫の絆のファシリティ!

犬好き!猫好き!の皆さんと殺処分ゼロを実現したい!!

期間 : 2024年12月13日(金)12:00〜2025年1月31日(金)23:55

URL : https://camp-fire.jp/projects/811583/

<リターン概要>

商品名:保健所犬猫応援団ステッカー

内容 :保健所犬猫応援団のマークステッカー 1シート2枚綴り

サイズ:直径100mm

素材 :白塩ビ(PVC) 光沢ラミネート(PVC) 強粘着のり カットパス作成:円形 厚さは約0.09mm (台紙は除く)

商品名:犬猫小法師

種類 :完全オリジナルの一品物

内容 :1体

サイズ:約10cm〜14cm

素材 :石塑粘土、水性アクリル(リキテックス)、レジン、難燃性スタイルフォーム、水性ニス

犬猫小法師、笑顔で幸せを運びます。

商品名:ワンニャンモニュメント(フルオーダーメイド)

種類 :スタンダード、リアルサイズ(各種)

内容 :1体

サイズ:スタンダード 約16cm〜24cm リアルサイズ 原寸大

素材 :石塑粘土、水性アクリル(リキテックス)、レジン、難燃性スタイルフォーム、水性ニス

※ワンニャンモニュメントはお打ち合わせによりフルオーダーにて制作にあたります。

