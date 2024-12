水道水を1日最大10リットルまで浄水可能！スパーク「給水型浄水サーバー」

スパークは、水道水を1日最大10リットルまで浄水可能な給水型浄水サーバーを2025年1月14日(火)に発売します。

スパーク「給水型浄水サーバー」

発売日:2025年1月14日(火)

製品名:給水型浄水サーバー

価格 :134,200円(税込)

【月額定額レンタルサービスあり:月々3,300円(税込)】

給水タンク:4リットル

冷水温度 :4〜12℃

温水温度 :80〜90℃

製品重量 :21.0kg

ウォーターサーバーのレンタル事業を手がける同社は、よりお手軽に多くの方に利用するために月額定額制でのレンタルプランも用意しました。

「毎日帰宅が遅いのでお水の受け取り時間の調整が大変」「ボトルが重すぎてサーバーへのお水設置が毎回負担」といった既にウォーターサーバーを使用している方々の悩みにお応えしました。

重い水のボトル交換がないのでお年寄りも安心して末永く利用できます。

美味しくて安全なお水をいつでも何にでも誰でも使用でき、重量あるお水の配達がないので昨今の物流業界人手不足緩和にも役立つ浄水サーバーは、これからの必要家電です。

■商品の特徴

★冷・常・温水をワンタッチで抽出できます。

チャイルドロック、紫外線殺菌機能付きで便利、安全、衛生的な有能サーバーです。

★大容量フィルターのためカートリッジ交換は半年から1年に1度のみです。

交換は力要らずで、とても簡単!家計にも身体にも優しい設計です。

★Step1〜4の4段階システムでPFASをはじめとする有害物質をしっかり除去しながらミネラル成分を残すウルトラフィルターは、フィルターそのもの内での細菌発生をも抑制します。

有効浄水量は1,200Lですので、大家族でも半年ごとの交換で充分です。

高性能フィルター

お料理の水も浄水で

