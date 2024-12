【東京マルイ再販情報:12月19日分】

東京マルイは、エアガン3点を12月19日に再販した。

今回再販されたのは、ガスブローバック「グロック19 Gen.4」、「グロック19 サードジェネレーション」、「M9A1」の3点。

なお、「グロック19 Gen.4」については、グリップの刻印が上下逆さまになっているパーツが組み込まれている模様で、東京マルイは「1月中に改めて本件の対応内容等についてご案内させていただきます。対策内容等が決まり次第、弊社にて無償交換対応をさせていただきます」としている。

□「ガスブローバック『グロック19 Gen.4』をご購入の皆様へ」

「グロック19 Gen.4」のフレームのグリップ部に入っている刻印が上下逆さまになっている

「グロック19 Gen.4」詳細

「グロック19 サードジェネレーション」詳細

「M9A1」詳細

価格:18,480円 全長:185mm(バックストラップ未装着) 銃身長:87mm 重量:640g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:22+1発(1発は本体に装填した場合)価格:17,380円 全長:187mm 銃身長:87mm 重量:640g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:22+1発(1発は本体に装填した場合)価格:18,480円 全長:216mm 銃身長:115mm 重量:961g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:26+1発(1発は本体に装填した場合)

